El músico, productor e ingeniero de sonido argentino Leandro Álvarez atraviesa uno de los momentos más altos de su carrera internacional. Con un recorrido que ya suma dos premios GRAMMY estadounidenses, un Latin GRAMMY y proyectos que superan los mil millones de reproducciones en plataformas digitales, el realizador radicado en Estados Unidos volvió a ser noticia en noviembre de 2026 por una racha consagratoria.

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Leandro Álvarez en los premios Grammy

Durante la ceremonia de los Latin GRAMMY 2026 en Las Vegas, Álvarez celebró un nuevo galardón por su labor de producción e ingeniería en CHULA, el álbum de la cantante dominicana Techy Fatule que se impuso en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata. Lejos de detenerse ahí, apenas cuatro días después sumó tres nuevas nominaciones a los GRAMMY anglo: dos por el proyecto DILLAGENCE II de Busta Rhymes y J Dilla -nominado a Mejor Álbum de Rap y distinguido además por This Woman, junto a D’Angelo, en Mejor Interpretación de Rap Melódico, donde participó como asistente de mastering- y una tercera como productor general de Black Shaman Strikes Back, de Marc Marcel, en Mejor Álbum de Poesía Hablada.

Esa amplitud de registros resume el sello de Álvarez, capaz de moverse con soltura entre el hip-hop estadounidense, los ritmos tropicales, el pop, el rock, el jazz, la música cinematográfica y las obras conceptuales. A lo largo de su trayectoria colaboró con figuras de primer nivel mundial y regional como Rubén Blades, Andrés Calamaro, Lil Wayne, Anderson .Paak, Common, Jon Batiste, Draco Rosa, Chango Spasiuk, Soledad, Lit Killah, Mala Fama y Joaquín Levinton, además de realizar música para televisión, cine y moda en cadenas como Telemundo, Univisión y Discovery.

Leandro Álvarez con su Grammy.

Su historia con las grandes premiaciones comenzó con nominaciones junto a 123 Andrés en 2019 y 2021, continuó con el GRAMMY obtenido en 2024 por We Grow Together y se amplió con Alma, Corazón y Salsa (Live at the Gran Teatro Nacional), de Mimy & Tony Succar. Distinguido también en el Senado de la Nación Argentina con el reconocimiento Enrique Tomás Cresto e integrante del Producers & Engineers Wing y del Círculo de Productores e Ingenieros de la Academia Latina, Álvarez sigue proyectando el talento argentino en la primera línea de la música global.