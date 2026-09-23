Qué le dijo Thalia a Luck Ra en su nuevo video, tras el escándalo con La Joaqui: "Tengo tu solución"

Luck Ra sorprendió con un nuevo video en sus redes sociales con todas las miradas puestas sobre su vida personal tras la reciente separación de La Joaqui. El cantante cordobés confirmó una colaboración internacional junto a Thalía y en el clip que subieron como adelanto la mexicana le dio un "consejo" a su colega ante las críticas.

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El tema en cuestión es A Quién Le Importa, compuesto y lanzado originalmente por Alaska junto a Dinarama en los años 80, tuvo un segundo aire global en la década de los 2000 cuando la estrella mexicana lo reinterpretó y lo convirtió en una bandera universal de autoaceptación. Ahora, a dúo junto a Luck Ra, decidió traerlo de nuevo al presente para adaptarlo al contagioso ritmo del cuarteto argentino.

El video promocional que compartieron en sus plataformas digitales juega directamente con la exposición, los rumores del espectáculo y las especulaciones sobre la vida del cordobés. En las imágenes iniciales se observa a Luck Ra lamentándose por los cuestionamientos continuos que recibe sobre sus decisiones y hasta por su apariencia física y, en ese instante, irrumpe Thalía con su impronta característica para rescatarlo del momento con una frase contundente: "¡A quién le importa! Ya tengo la solución para tu problema, bebé".

Acto seguido, el adelanto ofrece un breve fragmento del videoclip oficial, mostrando a ambos artistas bailar y cantar al ritmo de la nueva versión de A Quién Le Importa. La expectativa entre los fanáticos de Thalía y Luck Ra cada vez es mayor, a la espera del estreno que se dará este jueves a las 21 en todas las plataformas digitales.

Thalía en el videoclip de A Quién Le Importa.

Quiénes son los autores de la canción A Quién Le Importa

Carlos Berlanga y Nacho Canut constituyen dos pilares fundamentales de la música popular española, reconocidos como articuladores centrales de la vertiente pop y piezas insustituibles de la denominada Movida madrileña durante la década de 1980. En forma conjunta, ambos autores dieron forma a una producción estilística que dio origen a varias de las piezas líricas y melódicas más perdurables del repertorio en habla hispana.

Por un lado, la figura de Carlos Berlanga, nacido en 1959 y fallecido en 2002 a los 42 años, destacó por su labor como vocalista, compositor y creador multidisciplinario. Hijo del cineasta Luis García Berlanga, el artista imprimió un sello particular en sus obras a partir de una marcada intuición melódica, un estilo visual rupturista y líricas caracterizadas por el uso de la ironía y el matiz melancólico. Por su parte, Nacho Canut, nacido en 1957, ha desarrollado una extensa trayectoria como bajista e instrumentista dentro de la escena alternativa y electrónica de su país, consolidándose como una referencia constante de exploración sonora y vanguardia creativa a lo largo de los años.