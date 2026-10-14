Lali, Gustavo Santaolalla y un anuncio que hizo vibrar a la música argentina: qué harán los artistas

Gustavo Santaolalla y su legendaria agrupación Bajofondo confirmaron la salida de Con vos, un nuevo track que cuenta con la participación estelar de Lali Espósito en una colaboración que sorprendió a la escena musical argentina. El anuncio vino acompañado por un adelanto oficial que dejó ver fragmentos del videoclip y una muestra del universo sonoro de la canción.

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La propuesta musical combina la impronta tanguera característica de Santaolalla y el colectivo rioplatense con matices electrónicos contemporáneos; a esa fusión se le suma una rítmica pop ágil que encaja de forma orgánica con la identidad vocal e interpretativa de Lali. Al mismo tiempo, el adelanto audiovisual llamó la atención por su estética futurista, acompañada por un concepto visual cargado de mensajes sociales y políticos.

Esta combinación entre la vanguardia sonora de Bajofondo y la fuerza escénica de la cantante de Disciplina y Fanático generó un impacto inmediato tras su publicación. Como era de esperarse, la revelación del material provocó un alud de comentarios eufóricos por parte del público en las redes: las interacciones se multiplicaron entre los seguidores de Lali, quienes destacaron la capacidad constante de la intérprete para encarar proyectos disruptivos y salirse de su zona de confort.

"Con vos. Lali, Gustavo Santaolalla y Bajofondo. Un film de Tomás García. Estreno el jueves 15 de octubre a las 21", escribieron en el pie de foto del anuncio y así dejaron saber que no falta nada para conocer la obra completa.

Lali Espósito respondió a los rumores de vuelta de los Teen Angels

La artista despejó las dudas respecto a su posible participación en un eventual regreso de la banda Teen Angels, proyecto musical derivado de la ficción Casi Ángeles proyectado para 2027. Durante un encuentro con seguidores en el que la artista firmaba autógrafos, una fanática le consultó de manera directa si formaría parte del reencuentro del grupo pop y obtuvo una respuesta contundente por parte de la cantante.

Lali en su video de Fanático.

Ante la inquietud del público nostálgico, Espósito negó de forma categórica con un gesto de su dedo antes de pronunciar la frase: "Yo no". Pese a marcar su distancia del proyecto, Lali completó su comentario entre risas aconsejando a la seguidora: "Pero si vuelven, andá".

La declaración de la artista no tardó en repercutir en las redes sociales, donde se generaron lecturas encontradas entre sus seguidores. Mientras una parte del público interpretó las palabras como una confirmación definitiva de su ausencia para priorizar su carrera solista, otro sector de fanáticos sugirió que la respuesta podría constituir una maniobra de despiste para resguardar un futuro anuncio oficial.