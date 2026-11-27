Lali Espósito se refirió al mensaje que publicó después de las PASO de 2023, cuando Javier Milei fue el candidato presidencial más votado, y aseguró que no se arrepiente de haberlo escrito. Durante la apertura del seminario "Coordinar para Ganar”, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la cantante y actriz contó que su posicionamiento tuvo consecuencias en sus vínculos comerciales y defendió la importancia de participar en la discusión pública.

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“Hubo marcas que no me quisieron acompañar más. Yo no le he faltado el respeto a nadie y sé por qué lo hago”, sostuvo al recordar aquel tuit: “Qué peligroso. Qué triste”. Y afirmó: “No me arrepiento para nada de haber escrito ese tuit”. La artista participó del encuentro este viernes 27 de noviembre junto a la cineasta Lucrecia Martel, en una charla moderada por la periodista Maru Duffard. La actividad reunió a referentes de distintos espacios para debatir estrategias de coordinación política frente al Gobierno.

Qué dijo Lali Espósito sobre el miedo a expresarse en la sociedad argentina y el valor de lo colectivo

En su intervención, Lali vinculó la posibilidad de expresarse con el clima que, a su entender, atraviesa la sociedad argentina. “Me puedo expresar y me parece importante decirlo en una época donde nos están educando para el miedo (...). No tienen las riendas de nuestro miedo ni de quiénes somos como argentinos. Creo que somos mucho más de todas las cosas negativas que están pasando”, señaló.

La cantante también cuestionó lo que describió como una exigencia de no equivocarse en el debate público: “No nos permitimos ni el gris, ni el error, ni ser contradictorios. Yo huyo de la idea de una perfección y de decir lo que algunos quieren escuchar de mí”.

Para Lali, la cultura ocupa un lugar central en la construcción de vínculos y en la vida colectiva. En ese marco, interpretó las críticas de Milei a los artistas como parte de una disputa más amplia: “Para mí es muy importante la idea de que lo colectivo es la fuerza de este país y siempre lo fue: estar en la calle, estar con los otros. Creo por eso está también señalada la cultura en este momento, porque lo que se genera con ella es algo muy enorme. Por eso fue tan enfático el Presidente desde sus inicios en que los artistas somos unos chorros. Todo lo que genera la cultura es una idea muy peligrosa para ellos”.

La convocatoria a los artistas y la situación social en la Argentina, según Lali Espósito

La actriz planteó que quienes trabajan en la cultura también atraviesan las dificultades que afectan al resto de la sociedad y propuso reforzar el diálogo entre colegas. “Lo único que tiene que hacer un artista es poner el corazón. Me parece que el artista también sufre de la misma indiferencia que sufren las personas (...). Creo que es un lindo momento para que los artistas estén menos en su individualidad como propone la época y conversen más con sus pares para estar más unidos”, expresó.

En otro tramo de la charla, habló de las condiciones de vida y de las dificultades que, según su mirada, enfrentan muchas personas para involucrarse en la discusión pública cuando deben dedicar buena parte de su tiempo al trabajo. “Estamos en un momento en donde todo el mundo tiene que participar de la discusión pública ante lo mal que está viviendo la gente: vos no podés exigirle a una persona que tiene cuatro laburos a que se siente a reflexionar lo que está pasando. Se está pensando poco lo que se está haciendo con la gente que no tiene el privilegio de vivir de lo que hace. Ninguno de mis amigos están felices y tienen 30 años”, afirmó.

Aunque sus declaraciones despertaron repercusiones, la cantante rechazó la idea de ubicarse como una líder. En cambio, describió su relación con el público a partir de la cercanía y la conversación, tanto arriba como fuera del escenario. “No me autopercibo líder, soy una artista que ha tenido la suerte de hacer conciertos muy grandes y convocantes pero no me pongo más o menos contenta porque alguien se sienta representado por lo que digo. Quiero hablar con alguien: a veces desde la música, o desde una entrevista, en lo privado o en la calle. Me gusta dialogar con las personas. Y el otro siente que sos un primo, al menos así es como me tratan a mí”.