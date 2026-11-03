Lali Espósito cruzó a los medios que cuestionaron su casamiento y lanzó un duro reclamo: "Total normalidad y silencio"

Lali Espósito fue implacable con los medios de comunicación que cuestionaron su casamiento con Pedro Rosemblat. La artista pop apuntó contra la agenda mediática frívola, que se detuvo en detalles como el tamaño de la torta de su fiesta en vez de cubrir hechos de gravedad como la agresión contra mujeres trans en los Bosques de Palermo.

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La voz de Disciplina y Boomerang manifestó su indignación con un mensaje directo: "Veo a algunos medios convencionales de información más indignados con el tamaño de una torta de casamiento que con que 50 pibes salgan a la calle a cazar travestis. Personas trans que están trabajando en la calle. Total normalidad y silencio", escribió.

La reacción de Lali Espósito se produjo luego de la difusión de grabaciones en las cuales se observa a un grupo de adolescentes atacar a palazos, insultar y arrojar objetos -como conos, palos y una cubierta- a trabajadoras sexuales trans cerca de la intersección de la avenida de los Ombúes y Andrés Bello. Los agresores, quienes se movilizaban a pie y en bicicleta, registraron el hecho y lo compartieron en plataformas digitales acompañado de emojis de risa.

Las víctimas contaron que la secuencia comenzó con burlas y provocaciones que escalaron rápidamente hacia una agresión física en patota cuando intentaron defenderse. Pese a la gravedad de las imágenes viralizadas en el espacio público del barrio porteño, las fuentes policiales señalaron que no se registraron denuncias formales por el ataque.

Posteo de Lali.

Las trabajadoras sexuales reaccionan

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) convocó a un Paro Nacional de Trabajadoras Sexuales para este martes 3 de noviembre, acompañado por una campaña de concientización y visibilización en redes sociales. La medida de fuerza se resolvió tras el femicidio de cuatro trabajadoras de la actividad registrado a lo largo del último mes.

Las víctimas -Bárbara Aragón, Débora Bordó, Daniela Villalba y Tatiana Micaela Fernández- fueron asesinadas durante el mes de octubre, teniendo todas en común el ejercicio del trabajo sexual y no haber alcanzado los 30 años de edad. Al respecto, la secretaria general del sindicato, Georgina Orellano, advirtió sobre las condiciones estructurales de precarización que atraviesa el sector. La dirigente señaló que el contexto de pobreza, la falta de reconocimiento institucional de la actividad y los condicionamientos para la inserción en el mercado laboral formal exponen a las trabajadoras a situaciones de mayor vulnerabilidad.