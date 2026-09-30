Desde Lali, Dillom y hasta Griselda Siciliani: varios famosos se pronunciaron en contra del fallo que habilita la derogación de la Ley de Tierras

Varios artistas, influencers y famosos salieron a repudiar la decisión de la Corte Suprema de devolverle la vigencia al DNU 70/23 de Javier Milei, que dispuso la derogación de la Ley de Tierras. Desde Lali Espósito, Griselda Siciliani y hasta Giannina Madarona, entre muchos otros famosos, compartieron mensajes en redes sociales para cuestionar el avance de la extranjerización de las tierras argentinas y convocaron a una marcha en su contra.

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Entre las primeras en manifestarse se encontró Lali Espósito, quien compartió un posteo en sus historias de Instagram de su amiga Ofelia Fernández donde se critica la decisión de la Corte de habilitar una ley por la que "se movilizó Argentina de punta a punta". "Los jueces elegidos sin votos, sin impuesto a las ganancias y con riqueza vitalicia, te mean un toque más por las dudas", sostuvo Fernández en el posteo que, además de Lali, también reposteó Nancy Duplá.

Además, Duplaá compartió otros posteos, entre ellos uno de @soy__ailin que señalaba: "Iba a decir mejor que a los jueces los elija el pueblo, pero me acoerdé que el pueblo eligió a Milei 56%. El primer paso tendrá que ser la rehabilitación intelectual de la población". La actriz también compartió la convocatoria de Popurri a la movilización hacia el Congreso de este miércoles 30 de septiembre en contra de la decisión de la Corte.

Por su parte, Dillom fue breve y compartió la noticia en sus historias con la aseveración "Hijos de mil put4" en referencia a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti que anularon la cautelar contra el DNU y habilitaron la derogación de la ley.

A las críticas se sumó la actriz Griselda Siciliani, que compartió en historias un posteo de Hernán Letcher en el que el economista recordó que la ciudadanía argentina se movilizó en las calles para que el Congreso no aprobara la ley y cuestionó al mandatario: "Milei dice ser malvinero, pero entrega el territorio nacional".

También Celeste Cid se expresó al respecto, al compartir un reel con la decisión de la Corte Suprema. "Como en una película de terror donde vuelve a aparecer el monstruo", describió la actriz.

Entre los diferentes influencers, también se destacó Gianinna Maradona, quien compartió una ilustración de la artista Mariela Scafati que dice:"Las Malvinas son argentinas, los ríos, los montes, las montañas, los recursos naturales y todo el resto del territorio también es Argentina".