Gordon, la miniserie argentina de siete episodios dirigida por Pablo Trapero y Pablo Fendrik para Netflix, reconstruye el oscuro recorrido de Aníbal Gordon (protagonizado por Rodrigo de la Serna). La trama sigue la transformación de un delincuente común dedicado a robos y asaltos que, durante la convulsionada década de 1970, logra tejer alianzas con sectores del poder político, la Triple A y los aparatos represivos paraestatales hasta comandar el centro clandestino Automotores Orletti. Dentro de este entramado de espionaje, violencia y traiciones, emerge como una pieza clave Julieta Melo, una joven abogada y funcionaria vinculada a los servicios de inteligencia que es interpretada por la actriz Camila Peralta.

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Julieta Melo: entre ficción dramática e inspiración real

A pesar del realismo con el que se inserta en la historia, Julieta Melo no existe en los registros históricos con ese nombre. Según confirmó la propia Camila Peralta en entrevistas tras el estreno, se trata de un personaje ficticio creado por los guionistas Marcos Osorio Vidal y Pablo Trapero. Su función narrativa es condensar la participación de estructuras de información, vigilancia y seguimiento de personas en la Argentina de los años setenta.

No obstante, el personaje no surge de la nada, sino que guarda fuertes similitudes e inspiración en figuras reales del espionaje local, principalmente en Isabel María Margarita Correa. Conocida como "Isabelita", Correa fue una agente del Cuerpo de Informaciones de la Policía Federal e integrante del Batallón de Inteligencia 601, tristemente célebre por haber logrado infiltrarse en el grupo de las Madres de Plaza de Mayo antes de ser descubierta. El perfil de Melo retoma esa doble vida institucional y operativa que caracterizó a las agentes de inteligencia de la época.

Matías Recalt, Camila Peralta y Rodrigo de la Serna en "Gordon". (Crédito de foto: Netflix)

El equilibrio entre la historia argentina y la ficción en la serie

Basada en las investigaciones periodísticas de Marcelo Larraquy (Gordon y Gordon, el aniquilador), la producción apuesta por una hibridación deliberada entre el rigor documental y las licencias dramáticas. Mientras figuras como el propio Aníbal Gordon o el dirigente de la derecha peronista Alejandro Giovenco (Matías Mayer) respetan sus identidades reales, otros roles funcionan como recursos de síntesis dramática.

Personajes inventados como la espía Julieta Melo, el militante José Acosta (Matías Recalt) o la guerrillera Graciela Mancini (Fiorella Bottaioli) permiten a los realizadores explorar las tensiones ideológicas, el funcionamiento interno del hampa y las motivaciones personales sin quedar atados a las actas judiciales, con lo cual logran un retrato dramático de uno de los períodos más turbulentos de la historia argentina.