Jubilados tienen 50% de descuento: actúan Daniel Aráoz y Luis Ziembrowski y es un clásico del teatro que vuelve a la cartelera.

Esperando a Godot, el clásico de Samuel Beckett, volvió a la cartelera porteña con una nueva versión dirigida por la española Helena Pimenta. La obra está protagonizada por Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro y Pablo Seijo, y los jubilados tienen un 50% de descuento en las funciones de los viernes y domingos.

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El espectáculo se presenta en el Teatro Presidente Alvear, ubicado en avenida Corrientes 1659, con funciones de miércoles a sábados a las 20 y los domingos a las 19 horas. Las entradas generales cuestan desde $25.990 y se pueden comprar a través de Ticketek.

Jubilados pueden ver Esperando a Godot con un 50% de descuento en las entradas.

La obra sigue a Vladimir y Estragón, dos vagabundos que esperan la llegada de un hombre llamado Godot. Mientras aguardan, conversan, juegan y se encuentran con otros personajes. A partir de esa espera, Samuel Beckett construye una historia que combina humor y absurdo para plantear preguntas sobre la existencia, el sentido de la vida y el paso del tiempo.

Estrenada en la década de 1950, Esperando a Godot se convirtió en una de las piezas más reconocidas del teatro del siglo XX. Esta nueva versión es una coproducción del Complejo Teatral de Buenos Aires y Club Media. La dirección está a cargo de Helena Pimenta, dramaturga y directora española con más de 50 espectáculos en su trayectoria. Fue la primera mujer en dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico de España y en 2013 presentó La vida es sueño, de Calderón de la Barca, en el Teatro San Martín de Buenos Aires.

Cómo conseguir entradas con descuento para jubilados

Los jubilados tienen un 50% de descuento en las funciones de los viernes y domingos, presentando la acreditación correspondiente. De todas formas, desde la página de Ticketek informan que el beneficio cuenta con cupos limitados, por lo que se aconseja comprar con anticipación las entradas.

Las entradas se pueden comprar a través de Ticketek, pero también de forma presencial en la boletería del Teatro San Martín, en avenida Corrientes 1530. La atención es de lunes a viernes de 10 a 21.30 y los sábados y domingos de 10 a 22, excepto los feriados. La obra dura 120 minutos y cuenta con las actuaciones de Daniel Aráoz, Luis Ziembrowski, Osvaldo Santoro, Pablo Seijo, Oliverio Beccaria Hermida y Gonzalo Nahuel Aguirre.