Una iniciativa busca revitalizar y difundir las contratapas de Juan Forn, a dos años de su muerte

Pocos días después del segundo aniversario de la muerte del periodista, escritor y editor Juan Forn, la iniciativa "Nosotros te recordaremos" busca subsanar la interrupción de su escritura a partir de un newsletter que permitirá que sus lectores vuelvan a recibir todos los viernes las contratapas que, durante años, publicó en el diario Página 12.

"Nosotros te recordaremos" es una idea de la psicoanalista y lectora de Forn Yanina Safirsztein y debe su nombre a un juego de palabras con "Yo recordaré por ustedes", el libro que publicó pocos días antes de morir y que implicó un trabajo de recopilación, selección y reedición de sus míticas contratapas.

"Se me ocurrió durante una cena con amigos. Unos días atrás había estado releyendo algunas contratapas -porque se acercaba el segundo aniversario de la muerte de Juan- y se las comenté. En ese momento me di cuenta de que una parte muy hermosa de esos textos tenía que ver con la alegría que nos producía recibirlos, semana tras semana, periódicamente. Era como recibir una carta de Juan, que nos mandaba a todos, desde la playa", cuenta Safirsztein a Télam, entusiasmada con la posibilidad de reeditar el encuentro "cada viernes con un texto nuevo, tejido con una maestría sublime, siempre emotivo, y sobre el cual después podíamos conversar, compartir, seguir pensando".

Entonces, Safirsztein le propuso a sus amigos releer las contratapas a razón de una cada viernes. "La idea les encantó. Me quedé muy entusiasmada y se lo propuse a otro grupo de amigos y la reacción fue la misma. Me pareció entonces que la idea le iba a gustar mucho a todas las personas que -como mis amigos y yo- habían sido felices recibiendo las contratapas de Forn cada semana, durante tantos años", repasa.

Safirsztein, quien siente mucha admiración por el escritor por su carrera profesional pero también por su calidad humana, recuerda una entrevista en la que Forn se refirió a cómo era leer a Borges: "Lo escuché en una entrevista decir que `Cuando leés a Borges te creés más inteligente de lo que sos, y de repente cerrás el libro y es como si cayeras cuatro pisos´. Y para mí, leer a Forn te hace sentir un poco como sentía él: su curiosidad por la vida, por las personas, por el arte, por la historia, una chispa siempre encendida".

La impulsora de "Nosotros te recordaremos" se imagina que los envíos permitirán "volver a sentir eso todas las semanas": "Creo que va a ser un hermoso homenaje sostenido en el tiempo, un modo de agradecimiento, de gambetear a la muerte por un rato, de estar en comunión con él. Va a ser una lectura -o relectura- que nos va a hacer muy felices (otra vez) a todos".

"Me gustan mucho todas y por suerte hay unas cuantas que todavía no leí", cuenta Safirsztein, aunque como buena lectora reconoce sus dos favoritas: "Cómo convertir anfetaminas en teoremas", sobre el matemático húngaro Paul Erdős y "Trece maneras de decir Martha", sobre la gran Martha Argerich. "¡Y la primera contratapa que publicó, curiosamente un día lunes y no un viernes! Se llama "Antes de perder un sueño", sobre un sueño que soñó él y que vamos a recibir todos el primer viernes de julio a través del newsletter", adelanta.

A partir de julio, "Nosotros te recordaremos" enviará todos los viernes una contratapa en el mismo orden cronológico en el que fueron publicadas en el diario Página 12. Será a través de un newsletter en el que se podrán suscribir los lectores a través del link: https://tinyletter.com/Safirsztein o enviando un mail a: contratapaforn@gmail.com

