Juan Falú celebró el inicio de Guitarras del Mundo: “El festival nos enorgullece”

Juan Falú celebra el inicio de Guitarras del Mundo.

Con entrada libre y gratuita en todos los conciertos, la apertura será el miércoles 23 de septiembre en el Salón Felipe Vallese, ubicado en Azopardo 802. Se presentan Juan Falú, Carlos Moscardini, el japonés Yasuaki Hiura y Norberto Pedreira-Osvaldo Belmonte. En esta edición, será reconocida la obra de Roberto Aussel, fallecido a principios de este, a quien estará dedicado el festival. Aussel fue una figura central de la guitarra argentina contemporánea. El cierre será el domingo 4 de octubre, a las 17, en el Auditorio Islas Malvinas de la Asociación Bancaria, Sarmiento 341, en la Ciudad de Buenos Aires.

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"Desde su 30 aniversario, en el 2024, el festival prescinde del apoyo oficial, así como el gobierno nacional prescinde de Guitarras del Mundo. Una coincidencia lógica, dadas las perspectivas de uno y otro lado respecto de la valoración de la cultura como un bien soberano. Gracias a UPCN, a la productora general Ana Villa, al público fiel y a guitarristas de aquí y del mundo, por sostener este amado encuentro que encuentra en la guitarra los caminos entrañables de las culturas de los pueblos", consideró Andrés Rodríguez, Secretario General del gremio del gremio de trabajadores estatales.

El Destape Web dialogó con Juan Falú, un músico cuyas obras para guitarra recrean las raíces musicales argentinas, y quien es además creador de canciones que integran el repertorio de destacados intérpretes del folclore argentino. Eludiendo los obstáculos que la falta de respaldo oficial le pone a la cultura, Falú es una vez más el corazón y el alma de un ciclo que se permite cruzar las fronteras provinciales y se adentro en espacios icónicos.

- A pesar de los pesares, Guitarras del Mundo llega en su edición 32 para celebrar la música y la identidad. ¿Qué le significa seguir saltando obstáculos y sostener la organización de este festival?

El festival nos enorgullece porque además de sostenerse, ha sido adoptado como un encuentro esperado y amado. Debo decir que el sostén organizativo lo aportan UPCN, Ana Villa y su equipo. Mi rol está más limitado a las convocatorias y perfiles artísticos.

Juan Falú, música

- ¿Cuál es la importancia de darle un carácter federal a esta cumbre de guitarras?

Somos conscientes de que el federalismo de Guitarras del Mundo es real y no declamativo. Esto quiere decir que ocurre en todo el país y que participan guitarristas de todas nuestras provincias. Pero, sobre todo, se lo aguarda con expectativa y entusiasmo en cada una de las sedes. Además, esas sedes tienen decisiones sobre las representaciones guitarristicas locales.





- Juan, está cumpliendo 60 años de vínculo con la música y lo celebra con la edición de ocho discos y dos libros ¿Cuánto cabe en este inmenso trabajo? ¿Cómo gestó este profundo trabajo recopilatorio?

Más que recopilatorio, es un conjunto de composiciones propias que se plasmó en esos libros editados por las Universidades públicas de Tucuumán y Villa María. Por otra parte, la editorial Mil Campanas editó un libro de partituras para guitarra, también de mi autoría. Mi vida viene siendo un largo mandato por dar lo mejor de mí, en este caso en el plano de la música. Ya puedo decir que lo he logrado y la única razón es la pasión por la música y su significado vital.

- ¿Qué habita en el silencio? ¿Cuál es la importancia del silencio en la música?

El silencio también dice, y a veces más profundamente. Sin silencio en la música o en cualquier forma de comunicación, estaremos expuestos a una suerte de locura. Es Un tema crucial de este tiempo.

Llega el festival Guitarras del Mundo 2026.

- Juan,¿qué música escucha?

Ahora, sobre todo compartiendo con mi compañera, aprovecho la presencia de viejos videos para escuchar músicos y músicas que admiro. Es una larga lista. También mi hijo menor me acerca sugerencias para escuchar jazz. Escucho mucha música en vivo por mi hábito de estar en reuniones musicales. Y escuché maravillosas músicas clásicas, brasileñas, flamencas, folclore y tango.

- Desde que asumió Milei, el país vive un tiempo político cargado de complejidades, donde -entre otras cuestiones vitales- la cultura quedó desfinanciada y despreciada por el poder libertario ¿Qué análisis hace de este cambio sustancial que hubo en el país?

Se está entregando soberanía desde el primer día de este gobierno. En la agenda que debemos construir creo que debe revertirse esto de manera radical y poner énfasis en la reivindicación de la soberanía cultural.

- ¿Cuál debería ser el rol estratégico de la cultura en el destino de un pueblo?

Asumir las raíces fundacionales, afianzar una identidad colectiva y estar en consecuencia alertas ante toda forma de dominación cultural, que hoy pasa bastante por las redes y los sistemas mediáticos de comunicación.

- Su apellido es sinónimo de guitarra. ¿Cuál es el legado que le dejó Eduardo Falú al cancionero argentino?

Dejó una guitarra y un cancionero sublime.