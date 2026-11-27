El próximo 8 de diciembre se cumplen 46 años del crimen de John Lennon en Nueva York. Para millones de seguidores en todo el mundo la fecha nunca pasa desapercibida. Este año llega con una sorpresa: una serie de fotos inéditas que muestran a Lennon con un saxo alto colgado, en el estudio, en 1968.

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Lo llamativo no es solo que nunca se habían publicado. Es que Lennon no tocaba saxo. Esa noche decidió que la canción lo necesitaba y se animó igual.

Para entender de dónde salen estas fotos hay que volver a 1988. Ese año, en un depósito, apareció el archivo personal de Mal Evans: diarios, cuadernos, fotografías, manuscritos y objetos acumulados durante más de una década junto a Los Beatles. El material volvió a manos de su familia y, con el tiempo, empezó a circular en el mundo beatle como uno de los secretos mejor guardados de la historia del grupo.

Ahora, una parte importante de ese archivo se hace pública. El especialista Kenneth Womack lo reunió en "With the Beatles: Mal Evans's Illustrated Journey", un libro con cientos de imágenes inéditas, páginas de diarios y documentos, que la editorial Harper Pop lanza el 1 de diciembre.

Quién era el dueño de esas fotos

Mal Evans entró a trabajar con la banda en agosto de 1963, cuando Los Beatles todavía cargaban equipos de show en show. Empezó como roadie y guardaespaldas, la figura del "plomo" según la jerga del rock. Pero Evans terminó siendo mucho más: uno de los poquísimos amigos en los que los cuatro confiaban de verdad. Womack lo define con una palabra que lo resume todo: el "fixer", el que solucionaba cualquier cosa.

El gran público lo descubrió recién en 2021, gracias al largometraje Get Back, el documental de Peter Jackson que está disponible en la plataforma Disney Plus. Allí aparece en cada rincón del estudio, siempre atento y siempre cerca.

El vínculo sobrevivió a la separación. Lennon y George Harrison le dejaron agradecimientos en sus primeros discos solistas, en 1970, y Evans preparaba un libro de memorias que contaba con la aprobación de los cuatro. Nunca llegó a terminarlo: en enero de 1976, a los 40 años, murió baleado por la policía de Los Ángeles, que lo encontró con un rifle cargado en las manos.

La noche del saxo

Las fotos que hoy sorprenden a buena parte del mundo son del 10 y 11 de septiembre de 1968, en el Estudio 2 de EMI, el mítico Abbey Road. Los Beatles estaban en medio de la grabación del Álbum Blanco, un disco doble hecho entre tensiones internas, ideas desbordadas y largas jornadas de trabajo.

Esa sesión tenía un objetivo puntual: sumarle capas a Helter Skelter, el tema con el que Paul McCartney quería sonar más crudo y más fuerte que nunca. La estructura de la canción ya estaba grabada. Lo que siguió fue experimentación pura.

Lennon tomó el saxo alto y Evans se sumó con una trompeta que había conseguido un día antes en una tienda de segunda mano. Ninguno de los dos era músico de vientos, y no hacía falta. En su diario, Evans anotó una definición con humor sobre la dupla: "The Two Hairies on brass", es decir, "los dos peludos en los bronces".

Los detalles que buscan los coleccionistas

Además de Lennon, las imágenes guardan perlitas para los fans más obsesivos. En varias se ve a Ringo Starr detrás de una batería Ludwig Hollywood Maple que acababa de llegar al estudio, el kit que acompañó buena parte de esa etapa.

Helter Skelter, por su parte, terminó siendo una de las canciones más influyentes del catálogo beatle. Muchos la señalan como un antecedente directo del hard rock y del heavy metal que explotaría en los años siguientes.

No es el primer hallazgo de Womack

El autor ya había trabajado con el archivo de Evans en Living the Beatles Legend, la biografía que publicó en 2023. En ese libro reveló la que sería la última foto conocida de Lennon y McCartney juntos, tomada en 1974 en la única sesión que compartieron después de la ruptura.

El nuevo volumen va un paso más allá: deja de contar la historia de Evans y muestra directamente lo que él vio durante los años en que fue testigo de todo.

A casi medio siglo de su muerte, la figura de Lennon suele aparecer ligada a sus canciones más solemnes o a su militancia por la paz. Estas fotos muestran otra cara: la de un músico de 27 años divirtiéndose en el estudio, probando un instrumento ajeno solo para ver qué pasaba. Es un costado que muchos fans no conocían y que vuelve a aparecer justo cuando el mundo se prepara para recordarlo.