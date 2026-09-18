Jamiroquai volvió a Buenos Aires tras nueve años y convirtió San Isidro en una pista de baile.

Nueve años después de su última visita, Jamiroquai volvió a encontrarse con el público argentino en el Hipódromo de San Isidro donde hubo baile, clásicos, canciones nuevas y, sobre todo, una banda con ganas de tocar. Porque si algo definió la noche fue la cantidad de espacio que el grupo británico se dio para tocar. Los temas aparecieron como puntos de partida para que la banda se estirara, probara, jugara con los instrumentos y dejara que el groove respirara. El resultado fue un show de una precisión impresionante y con un sonido impecable.

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El comienzo fue directo al cuerpo con (Don’t) Give Hate a Chance, después llegaron Little L, Seven Days in Sunny June y Space Cowboy, una seguidilla que dejó claro que el sonido de Jamiroquai sigue teniendo algo difícil de copiar, bajo, batería, teclados, vientos y guitarras funcionando como una maquinaria perfectamente aceitada, pero con suficiente libertad como para desviarse del camino cuando la canción lo pedía. El setlist continuó con Light Years, Alright y Disco Stays the Same, uno de los momentos que conectó el presente de la banda con sus clásicos.

Hubo jams, prolongaciones, cruces entre músicos y momentos en los que la canción parecía dejar de ser una estructura cerrada para convertirse en un espacio de juego y esa libertad nunca atentó contra la precisión. Jay Kay fue el centro de esa dinámica. Se movió por el escenario, bailó, marcó los tiempos con el cuerpo y condujo a la banda sin necesidad de exagerar el gesto.

Después de Disco Stays the Same, el concierto siguió con Travelling Without Moving, Canned Heat, Cosmic Girl y Love Foolosophy. Cuatro canciones que podrían haber funcionado como una colección de hits y que, sin embargo, fueron atravesadas por esa búsqueda constante de estirar los arreglos y dejar que los músicos se lucieran.

Jay Kay, emocionado con el regreso

Pero hubo algo que terminó de darle otra dimensión a la noche, Jay Kay estaba genuinamente feliz de estar ahí. Se lo notó durante todo el recital, pero especialmente cuando el show comenzó a acercarse al final. Hubo gestos de agradecimiento, sonrisas y una conexión cada vez más directa con un público que había esperado nueve años para volver a verlo en Argentina.

Virtual Insanity llegó como uno de los grandes momentos de la noche. La canción cumple 30 años en 2026 y conserva intacta su capacidad para convertir un recital en una celebración colectiva. El público la cantó, bailó y reconoció cada giro de una canción que ya forma parte de la memoria pop de varias generaciones.

Jamiroquai volvió a presentarse en Buenos Aires tras nueve años desde su último show.

Antes de terminar el show, Jay Kay decidió bajar y acercarse al público. Se quedó saludando, recibió el afecto de los fans y firmó autógrafos. Entre los objetos que llegaron hasta él hubo incluso un vinilo, que también terminó firmado por el cantante. Ese gesto terminó de resumir el espíritu de la noche.

El último tramo pasó por Deeper Underground, antes de que el show terminara definitivamente. Para entonces, el Hipódromo ya no parecía un predio de recitales sino una enorme pista de baile. Habían pasado nueve años desde la última vez, pero alcanzaron unas pocas canciones para comprobar que el groove sigue intacto.