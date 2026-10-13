Isla Mujeres inicia una nueva etapa con Viaje inaugural: “Era momento de un cambio”.

Con más de una década de recorrido, Isla Mujeres atraviesa una nueva etapa. La banda platense presenta Viaje inaugural, su quinto disco, un álbum que nació lejos de la ciudad, en medio del viento y la tranquilidad de Quequén, y que encuentra a sus integrantes atravesando cambios personales y artísticos. El grupo lo presentará oficialmente el 16 de octubre en La Tangente.

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Para Elena Radiccioti, una de las integrantes de la banda, el nuevo material representa también una síntesis del camino recorrido. “Siento que el proyecto fue acompañando la madurez artística de cada una”, explica. Después de varios discos atravesados por la experimentación, considera que el grupo llegó a un lugar de mayor definición.

La historia de Viaje inaugural está íntimamente ligada al lugar donde fue compuesto. La banda viajó a Quequén para trabajar en La Casualidad, un estudio ubicado en una quinta rodeada de verde, perros y alejada del circuito turístico tradicional. Allí, durante varios días, las integrantes pudieron concentrarse exclusivamente en hacer música.

“Te desconectás mucho”, cuenta Elena. “Yo me levantaba todos los días temprano a escribir, a tocar y a componer y, a la tardecita, noche o más a la tarde, nos metíamos en el estudio a grabar y a poner en común ideas”. Para ella, repetir esa rutina durante casi una semana fue mucho más que una forma de trabajar: “Hacer eso durante cinco o seis días seguidos para mí fue terapia”.

Cuando llegó a Quequén, Elena estaba atravesando un bloqueo creativo y no tenía demasiado material preparado. “Yo cuando fui en retiro, por decirlo de alguna manera, estaba re bloqueada. Hacía un montón que no escribía”, recuerda. Sin embargo, el aislamiento terminó generando el efecto contrario: “Cuando llegamos, ya el segundo día de estar ahí y solamente pensando en la música, empezaron a aparecer las ideas. A veces una necesita un poco de silencio para crear, básicamente”, resume.

La mayoría de las canciones que escribió para el álbum nacieron durante esos días. “Yo los temas que escribí, los escribí casi todos ahí. Y las chicas también”, explica. El proceso fue compartido y estuvo atravesado por una dinámica de trabajo que, según Elena, la banda fue construyendo con los años. “Encontramos la dinámica, la forma de trabajar”, señala. “Siempre trabajamos con Aziz Asse, que obviamente es parte de la banda, pero tiene un rol más de productor. Entonces es como un crecimiento que hicimos grupalmente”.

Un disco atravesado por La Plata

Aunque Viaje inaugural nació en Quequén, La Plata aparece como una presencia constante. No solo porque Isla Mujeres tiene una historia profundamente vinculada a esa ciudad, sino porque el disco llega en un momento de transición: Elena, Fausti Sagasti y Amparo Torres se mudaron a Buenos Aires.

“Es loco porque siento que este último disco tiene algunos momentos de un sonido re platense”, analiza Elena. La coincidencia entre las canciones y el momento personal que atraviesan no pasó inadvertida. Para Elena, el disco puede leerse incluso como una especie de cierre de ciclo, aunque no haya sido una decisión completamente consciente.

“Como que digo, bueno, ya está, es momento de un cambio, tengo ganas de algo nuevo, pero miro para atrás y pienso los 13 años que viví en La Plata y me agarra un orgullo”, cuenta. La ciudad, dice, le dejó mucho. “Fueron años super felices. La Plata me dio un montón de cosas”.

El próximo paso será llevar esas canciones al escenario. Isla Mujeres presentará Viaje inaugural el 16 de octubre en La Tangente, en una fecha que la banda prepara con especial atención porque muchas de las canciones son nuevas incluso para ellas en su dimensión de escenario.

“Estos temas nacieron ahí”, explica Elena. “Entonces no tienen tanta cancha de ser tocados”. Por eso, los ensayos se convirtieron en una especie de laboratorio: “Estuvimos ahí viendo de qué manera podemos hacer que suene igual que el disco, tratando de que esté lo mejor armado posible”.

Viaje inaugural no solo representa el quinto disco de Isla Mujeres, sino también el resultado de una forma de trabajo que la banda fue construyendo durante años, una mirada hacia su pasado platense y, al mismo tiempo, el comienzo de una nueva etapa.