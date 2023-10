El ilustrador Thierry Murat decidió publicar un álbum dibujado con inteligencia artificial

Thierry Murat, un autor francés de cómics, eligió autopublicar un álbum dibujado totalmente mediante inteligencia artificial, titulado "initial_A.", luego de que su editor rechazara la propuesta por haber utilizado una herramienta que amenaza el trabajo de autores e ilustradores.

Según explicó Murat, utilizó el programa de inteligencia artificial generativa Midjourney para generar las imágenes. Él le daba a Midjourney las descripciones y los estilos específicos, y el bot iba generando las imágenes hasta que el ilustrador consideraba que el trabajo estaba terminado.

El autor propuso este proyecto a su editor, pero este decidió no publicarlo, presionado por algunos colegas y empleados que consideraron que sentaba un precedente negativo en el mundo de la autoría y la edición.

Otros autores ya han utilizado Midjourney en Francia y en Estados Unidos. Jiri Benovsky publicó ("Mathis et la Forêt des possibles") o Mehdi Touzani ("Le Voyage à Ravine"), mientras que en Estados Unidos están los casos Kris Kashtanova ("Zarya of the Dawn") o Steve Coulson ("The Bestiary Chronicles").

Ante la negativa de su editor, Thierry Murat usó su indignación para activar una campaña de financiamiento colectivo en la plataforma Ulule con la que recaudó más de 26.000 dólares, una cifra suficiente para autoeditar el álbum.

Según Murat, "initial_A." transcurre en el futuro, y narra la historia de una joven solitaria en un planeta semejante a La Tierra, y su diálogo con una voz desencarnada.

"No hice nada ilegal. No he puesto en peligro el sector editorial. No tengo la responsabilidad de la invención de esta máquina. Simplemente soy un artista libre que se permite contemplar el mundo, incorporando esta herramienta en mi kit de creador", declaró Murat a la agencia AFP.

El proyecto generó polémica en el mundo del cómic. Algunos elogiaron la audacia del autor, mientras que otros lamentaron que legitime un software de Inteligencia Artificial que en el futuro podría poner en peligro el trabajo de los autores.

Este programa y algunas herramientas similares se basan en el trabajo de dibujantes o ilustradores sin ofrecerles una compensación.

Con información de Télam