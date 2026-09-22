Es humorista gráfico, vivió el auge de los diarios y revistas, pero debió reinventarse para seguir con trabajo: "Es un momento de cambios"

Luciano Giraldez y su nuevo libro A través de un dibujante.

Durante años, el humor gráfico encontró en las revistas y los diarios uno de sus principales espacios de circulación. Hoy, las redes sociales modificaron ese escenario y también la manera en que los dibujantes llegan a sus lectores. En ese contexto aparece A través de un dibujante, el nuevo libro de Luciano Giraldez, que reúne trabajos atravesados por el humor, la crítica social y una mirada sobre distintos aspectos de la realidad argentina.

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El libro recupera chistes y piezas de humor gráfico que Giraldez fue publicando en diarios, revistas y redes sociales durante los últimos años. A diferencia de sus trabajos anteriores, no se trata de una recopilación de tiras sino de una selección de materiales independientes que ahora encuentran un nuevo recorrido en una publicación de Argentoones Ediciones. Giraldez estudió en la Escuela de Dibujo Garaycochea. A través de un dibujante es su tercer libro, después de Tiempo Cool (2025), y Tomás y sus mundos: Universos (2018).

Chiste de Luciano Giraldez incluído en A través de un dibujante (Foto: gentileza Luciano Giraldez).

“El libro surgió de mis ganas de hacer un libro de humor gráfico con crítica social”, contó Giraldez en diálogo con El Destape. El dibujante venía publicando trabajos de este estilo en diarios, revistas y redes sociales. La recepción que tuvo ese material lo llevó a pensar en una recopilación. El formato también marca una diferencia con sus publicaciones anteriores. “Todas las tiras y chistes que están en este libro tienen una aclaración de cuándo se expusieron en alguna muestra o cuándo salieron impresas en algún libro o revista”, señaló. “Es una forma de darle un orden a todo el material”, sumó.

El libro también busca evitar quedar atado exclusivamente a una coyuntura. Giraldez intentó seleccionar trabajos que pudieran mantener su vigencia con el paso del tiempo. Sin embargo, reconoció que una parte importante de la publicación está atravesada por temas vinculados con la Argentina o con cuestiones sociales de interés general, como el avance de la inteligencia artificial.

Chiste de Luciano Giraldez incluído en A través de un dibujante (Foto: gentileza Luciano Giraldez).

El humor gráfico frente a los cambios

El lanzamiento de A través de un dibujante también permite pensar en el presente del humor gráfico y en la transformación de los medios donde circula. Su propia experiencia sirve como punto de comparación entre dos momentos. “Es un momento de cambios”, definió.

Luciano Giraldez y su nuevo libro, A través de un dibujante.

Cuando estudiaba dibujo, recuerda que los puestos de diarios ofrecían un espacio para las revistas de humor. Entre ellas menciona a Fierro y Revista Barcelona. “Yo quería publicar en medios impresos y había un panorama al que apuntar, con diferentes humoristas en actividad”, recordó. Ese escenario también fue parte de su recorrido profesional: “Pude conseguir lo que quería”.

Sin embargo, el crecimiento de las redes sociales modificó el mapa. El humor gráfico encontró nuevas vías de circulación. Al mismo tiempo, el espacio de los medios impresos se redujo de manera significativa. “Hoy, con el crecimiento de las redes sociales, el medio impreso ya casi no existe más y la forma de llegar a las tiras es a través de las redes”, analizó. A través de un dibujante se inscribe en ese nuevo escenario.