Hospital Borda: León Gieco y otros artistas se suman a un festival por la salud pública.

El Hospital Borda abrirá sus puertas para recibir a la primavera con una jornada especial que tendrá música, arte y espacios de encuentro. El festival se realizará el miércoles 23 de septiembre, de 9:30 a 12:30, en el Parque de Entrada de la institución, con la participación de reconocidos artistas de la escena nacional.

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La propuesta contará con las presentaciones de León Gieco, Maggie Cullen, David Tagger, Silvina Moreno, Vale Acevedo, Luis Gurevich, Willi Piancioli de Los Tipitos, Ramiro Abrevaya y Las Voces de Sumay, quienes acompañarán una mañana pensada para reunir a distintos integrantes de la comunidad hospitalaria.

El line up del Bordapalooza 2026.

La iniciativa surgió a partir del trabajo de trabajadores y trabajadoras de la salud y busca generar un espacio de encuentro entre el hospital y la comunidad. A través de la música y otras expresiones culturales, la jornada apunta también a visibilizar el trabajo interdisciplinario que se desarrolla dentro de la institución.

Una celebración para recibir la primavera

El festival reunirá a trabajadores y trabajadoras, pacientes, dispositivos y emprendimientos sociales vinculados al hospital. La intención es generar un espacio de participación y expresión en el que la producción cultural tenga un lugar central.

Desde la organización destacan el valor del arte como una herramienta que puede contribuir a la promoción de la salud y al fortalecimiento de los vínculos. En ese sentido, la actividad busca mostrar otras dimensiones de la vida cotidiana del hospital y acercar a la comunidad las iniciativas que se desarrollan en su interior.

El Hospital Borda cuenta con su propio espacio cultural.

La apertura del Borda también se plantea como una oportunidad para promover una mirada más inclusiva sobre las personas que atraviesan situaciones de sufrimiento psíquico. La propuesta busca contribuir a cuestionar estigmas y favorecer espacios de mayor participación, respeto y reconocimiento de la diversidad.

Más allá de las presentaciones musicales, el encuentro propone poner en primer plano el trabajo colectivo que se desarrolla en la institución y el papel de la interdisciplina en la construcción de espacios de salud pública. Con la llegada de la primavera como marco, el festival invita a compartir una mañana diferente dentro del Hospital Borda, con artistas, trabajadores, pacientes y distintos actores de la comunidad reunidos alrededor de la música, el arte y el encuentro.