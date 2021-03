Por las denuncias de abuso sexual, separan a Armie Hammer del filme Billion Dollar Spy

El actor norteamericano Armie Hammer, protagonista de filmes como Red social y Llámame por tu nombre, fue separado del elenco de la película Billion Dollar Spy tras ser acusado de un presunto abuso sexual, delito por el que es investigado por la policía de Los Ángeles, informó la prensa especializada.

Hammer, quien participó de la versión de Gore Verbinski de El llanero Solitario junto a Johnny Deep y puso la voz a Jackson Storm en la película animada Cars 3, iba a protagonizar junto a Mads Mikkelsen el drama de la Guerra Fría de la cineasta Amma Asante.

Pero el testimonio de una mujer que aseguró haber sido abusada sexualmente por el actor en 2017 impulsó una investigación por parte de la Policía de Los Ángeles y motivó a la producción del filme a separarlo del proyecto. Se trata de la acusación más grave de todas las que aparecieron contra Hammer, quien recientemente perdió el contrato con su representante, su publicista y una serie de proyectos que tenía previstos.

Según el sitio especializado estadounidense Variety, la Oficina de Delitos Sexuales de la Policía de Los Ángeles abrió el expediente el pasado 3 de febrero cuando llegó un testimonio que coincide con el de una mujer de 24 años que aseguró haber sufrido abuso "mental, emocional y sexual" a manos del actor durante una relación extramarital que mantuvo con ella.

En ese caso, si bien su abogada no presentó una denuncia contra Hammer, agregó que su clienta dio información "relevante" sobre su acusación, por lo que dependerá de los fiscales "decidir si hay pruebas suficientes para procesarlo" con cargos.

El protagonista de Llámame por tu nombre es noticia desde principios de 2021, cuando se filtraron supuestos mensajes privados en los que detallaba "fantasías sexuales" que iban desde mutilaciones hasta canibalismo, a los que se sumaron testimonios en la misma línea de dos exparejas.

El actor de 34 años había declarado que todas las actividades sexuales fuera de su matrimonio con Elizabeth Chambers -que le pidió el divorcio el verano pasado después de 10 años y dos hijos- fueron "completamente consensuadas".

En declaraciones al tabloide británico Daily Mail a través de una fuente cercana a ella, Chambers aseguró sobre él que “parece ser un monstruo”, pero, al parecer, no la tomó tan por sorpresa lo sucedido. El mismo informante añadió al medio que “muchas de estas mujeres ya habían contactado con Elizabeth, y aunque ella no quería admitirlo antes, ahora sabe que están contando la verdad”.

“Armie tenía un lado completamente diferente que ella no conocía. Si siempre estuvo allí y él lo mantuvo oculto, o si sucedió algo que lo cambió por completo, ella no lo sabe”, aseguró la persona cercana a la ex esposa del actor, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre este asunto que conmocionó a Hollywood.