La hija de Robin Williams denunció el macabro plan de Hollywood para revivir a su papá

Zelda Williams, hija del fallecido Robin Williams, irrumpió en medio de los reclamos del Sindicato de Actores (SAG-AFTRA) contra los estudios, y lanzó una grave denuncia en torno a los avances y usos de la Inteligencia Artificial que la industria anhela hacer con la imagen de su padre. "No puede dar su consentimiento", lanzó la joven, que se sumó a los reclamos del gremio que sigue en huelga.

La olla se destapó luego de que la actriz publicase un comunicado en sus stories de Instagram en el que expuso su posición con respecto al uso de la IA en el cine: "No soy una voz imparcial en la lucha del SAG contra la IA. He sido testigo durante AÑOS de cuántas personas quieren entrenar a estos modelos para crear/recrear actores que no pueden dar su consentimiento, como papá. Esto no es algo teórico, es muy, muy real".

"Me han dicho que la gente utiliza la IA para que su voz diga lo que ellos quieran y, aunque personalmente lo encuentro inquietante, las ramificaciones van mucho más allá de mis propios sentimientos", añadió Williams. Su padre falleció en el año 2014. Durante décadas fue un actor muy querido, y algunas personas están aprovechando la inteligencia Artificial para recrear su rostro y su voz recitando nuevos textos.

Para ello, las IAs son alimentadas con todas las imágenes, videos y grabaciones posibles de la personalidad a la que quieran replicar. Una vez que reunieron y procesaron el material, estos sistemas son capaces de generar dichas recreaciones sin que exista consentimiento previo. "Los actores vivos merecen la oportunidad de crear personajes con sus elecciones, dar voz a los dibujos animados, poner su esfuerzo y tiempo HUMANO en realizar su actuación", denunció Williams.

Esa falta de protección frente a la IA es uno de los principales puntos por los que el SAG-AFTRA se mantiene en huelga, tal y como hicieron los guionistas antes que ellos. "Estas recreaciones son, en el mejor de los casos, un pobre facsímil de personas más grandes, pero en el peor caso, un horrendo monstruo frankensteiniano, improvisado a partir de lo peor de todo lo que es esta industria, en lugar de lo que deberia representar", sentenció.

Con información de Europa Press.

Como sigue la huelga de actores

Tras un primer encuentro realizado este lunes del que no se brindaron mayores detalles, el Sindicato de Actores de Hollywood (SAG-AFTRA) y los representantes de los grandes estudios, agrupados en la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP) acordaron volver a reunirse mañana para destrabar la extensa huelga que mantiene paralizada a la industria.

“SAG-AFTRA y AMPTP se reunieron durante una sesión de negociación de un día completo y concluyeron. Las negociaciones se reanudarán el miércoles 4 de octubre”, dijo un portavoz del gremio, según consigna el sitio especializado Variety. Sin embargo, no se ofrecieron detalles sobre el curso de la extensa charla mantenida ayer, la primera desde el pasado 14 de julio cuando se habían cortado las vías de diálogo. Más allá de haberse reactivado las negociaciones, los representantes del sindicato le pidieron a sus afiliados que mantengan los piquetes en toda la ciudad.