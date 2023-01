Jeremy Renner volvió a su casa tras pasar dos semanas hospitalizado por un gravísimo accidente

El actor que saltó a la fama por interpretar a Hawkeye en la saga de películas Avengers, de Marvel, casi muere aplastado por su quitanieves.

Jeremy Renner (52) volvió a su casa tras el gravísimo accidente que sufrió el pasado 1 de enero cuando retiraba nieve de su rancho de Mt. Rose-Ski Tahoe, Nevada, tras el que tuvo que ser hospitalizado con un serio traumatismo torácico. Luego de una intervención quirúrgica a la que tuvo que someterse hace unos días, el actor que saltó a la fama por las películas de Avengers (en las que interpretó al héroe Hawkeye) informó cómo se encuentra su salud.

De hecho, en los días siguientes a su ingreso, la gravedad del incidente en el que el intérprete casi muere aplastado por su quitanieves se hizo más evidente. El vehículo, que pesa cerca de 6.400 kilos, no solo le provocó un traumatismo torácico cuando Renner intentó frenarlo para que no rodase por una pendiente mientras no se encontraba al volante, sino que le dejó serias lesiones en la cabeza.

Tras su hospitalización, la familia del actor emitió un comunicado en el que aseguraban que, a pesar de su estado, crítico pero estable, Renner estaba recibiendo una atención excelente, mientras que se sentía agradecido por el apoyo recibido por parte de sus compañeros del Universo Cinematográfico Marvel, que le deseaban una pronta recuperación. Ahora, el intérprete confirmó con un tuit que ya se encuentra en casa rodeado de los suyos, sintiéndose emocionado por haber visto el lanzamiento de la temporada 2.

Y lo hizo, precisamente, dejando un comentario en la cuenta oficial de la ficción estrenada por Paramount+. "Fuera de mi neblina cerebral en recuperación, estaba muy emocionado por ver el 201 con mi familia en casa", escribió Renner, dejando claro que ya se encontraba fuera del hospital y contento por abordar la siguiente etapa de su recuperación en su hogar, rodeado por sus seres queridos.

Renner logró reconocimiento en el cine por su participación en la saga de películas Avengers, como el superhéroe "Hawkeye" (que es uno de los principales aliados de la heroína y espía Natasha Romanoff/Black Widow). Tal fue el buen impacto que causó su personaje que eso le valió una serie en solitario, estrenada en la plataforma Disney+.