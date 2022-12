El doloroso adiós de John Travolta a Kirstie Alley: "Te amo"

El actor John Travolta lamentó la muerte de Kirstie Alley, su compañera de elenco en la película Mira quien habla, y publicó un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

La muerte de la actriz Kirstie Alley a los 71 años provocó cientos de manifestaciones tristes de fans y colegas entre los que estuvo John Travolta, quien compartió un emotivo mensaje y le envió una declaración de amor a su compañera en la película de finales de los '80, Mira quien habla. "Te amo", reconoció el intérprete.

“Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”, escribió Travolta junto a dos postales junto a la actriz. Fue tan buena la relación que ambos mantuvieron en el rodaje de Mira quien habla, que luego de la trilogía de filmes afianzaron su relación hasta el fallecimiento de Alley. De hecho, durante años circularon versiones sobre un romance entre las estrellas, algo que ninguno de los dos negó.

En el año 2018, Kirstie anunció a la revista People que "casi se escapa y se casa" con Travolta y admitió: “Lo amaba; todavía lo amo. Si no hubiera estado casada, me habría casado con él y habría estado en un avión porque él tiene su propio avión (...) Me tomó años dejar de ver a John con un interés romántico. Fue el amor más grande de mi vida".

“Fue la decisión más difícil que he tomado porque estaba locamente enamorada de él, éramos divertidos estando juntos. No tuvimos sexo porque no iba a engañar a mi esposo. Pero, creo que hay cosas que son peores que las relaciones sexuales, que engañar a alguien de esa manera. Creo que lo que hice es aún peor porque en realidad me dejé enamorar de él y permanecer enamorado de él durante mucho tiempo", cerró.

El legado de Kirstie Alley

"Con tristeza informamos que nuestra increíble, fuerte y amorosa madre (Kirstie Alley) falleció tras una batalla contra el cáncer, descubierto recientemente", dijeron ayer en un comunicado sus hijos Lillie Price Stevenson y William True Stevenson, según publicó la agencia de noticias AFP. Alley saltó a la fama por su papel como Rebecca Howe en la comedia de la cadena NBC Cheers, que la hizo merecedora de un Emmy a mejor actriz principal en una serie de comedia en 1991. La artista recibió un segundo Emmy por su actuación en la película para televisión Un cariño muy especial.