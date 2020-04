El desopilante video de Meryl Streep emborrachándose con sus amigas por Zoom

Meryl Streep es una de las actrices más prestigiosas de Hollywood y sus 21 nominaciones al premio Oscar la convierten en una de las estrellas indiscutidas del cine. Pero lejos de vanagloriarse, la actriz se muestra fresca y carismática en redes sociales, donde publicó un video emborrachándose junto a sus amigas. Desde su casa y con un martini en la mano, la estrella divirtió a su público en Instagram.

El pasado domingo 26 de abril, la actriz de 70 años se reunió por videollamada de Zoom con sus amigas, las también actrices Audra McDonald y Christine Baranski, para festejar de manera virtual los 90 años de Stephen Sondheim, reconocido compositor de musicales. En tono jocoso, las tres entonaron el tema "The Ladies Who Lunch" desde sus respectivas casas mientras tomaban bebidas alcohólicas.

Con un martini en mano, Meryl se llevó todas las miradas, por lo divertida que fue su participación en donde no faltaron bebidas. Durante el video, grabado en Zoom, la actriz tomar directamente de la botella y a embriagarse mientras brindaba con sus amigas.

La participación de la estrella se dio en el marco del evento digital denominado "Take Me To The World: A Sondheim 90th Birthday Celebration"., en honor al compositor Stephen Sondheim.