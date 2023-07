Detuvieron a la presunta responsable de la muerte del nieto de Robert De Niro

Se trata de una vendedora de drogas relacionada con la muerte del joven Leandro De Niro Rodríguez.

La traficante de drogas Sofia Haley Marks, conocida como la "Princesa del Percocet", fue arrestada como presunta responsable de la muerte de Leandro De Niro Rodríguez, el nieto de Robert De Niro. La detención se produjo durante una operación encubierta de la policía de Nueva York, la Administración para el Control de Drogas y Seguridad Nacional.

Según información de New York Post, Haley Marks, de 20 años, le vendía drogas a Leandro, de 19, quien apareció muerto en su departamento el 2 de julio por sobredosis de pastillas mezcladas con fentanilo. La traficante fue detenida a las 6pm durante una operación encubierta y fue acusada a nivel federal por venta y distribución de estupefacientes. Además, el medio detalló que se presentó ante el tribunal federal de Manhattan este viernes.

Leandro había seguido los pasos de su abuelo y habla trabajado puntualmente como actor. El intérprete hizo una aparición en A Star is Born como el hijo de Noodles (Dave Chappelle), mejor amigo de Jack (Bradley Cooper). Anteriormente también había hecho apariciones breves en Cabaret Maxime (2018) y The Collection (2005).

La despedida de su mamá

Drena De Niro, madre del joven e hija de Diahnne Abbott, fue la encargada de dar la noticia a través de Instagram. "Mi bello y dulce ángel. Te he querido más allá de las palabras desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá. Fuiste profundamente querido y desearía que el amor pudiera haberte salvado", escribió.

Drena De Niro finalizó su mensaje dirigiéndose a Carlos Mare, padre de Leandro. "Lo siento mucho, mi bebé. Lo siento mucho, Carlos Mare. Descansa en paz y en el paraíso eterno, mi querido niño", concluyó. Por su parte, Mare contestó a De Niro dejando un comentario. "Mi querida Drena... Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora tenemos que superar con nuestras familias y amigos. Él es un hijo de Dios ahora. En esta luna llena, su espíritu ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad", apuntó.