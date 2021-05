Desgarrador: Lady Gaga reveló que tuvo un embarazo a los 19, tras sufrir un abuso

La cantante y actriz Lady Gaga explicó que tuvo un "brote psicótico total", luego del traumático episodio que vivió en su adolescencia.

La cantante y actriz Lady Gaga volvió a hablar del traumático episodio de violencia sexual que le tocó vivir a los 19 años e indicó que "nunca volvió a ser la misma". Luego del traumático abuso sexual, en 2014, Gaga pasó varias semanas enferma y tal como comentó en la nueva serie documental de Apple TV, su cuerpo se entumeció como resultado de su intención de "enterrar el dolor y callar".

Si bien no dio el nombre de su agresor, expresó que se trata de un productor musical que la amenazó con boicotear su carrera si no tenían relaciones sexuales. En ese momento. ella se paralizó y se desmayó. "Vomité reiteradas veces en los días que siguieron", confesó en una entrevista que dio en el nuevo documental de Oprah Winfrey y el príncipe Harry, The Me You Can’t See.

Desgarrada por las circunstancias. Lady Gaga fue a un hospital para recibir atención médica y descubrió que estaba embarazada de su agresor. La cantante estadounidense confesó que sufrió un "brote psicótico total" luego del abuso y que durante meses se autolesionó, viviendo sus días de mayor angustia. "Me refugié en mi estudio", señaló. "El proceso de recuperación y desde ese día mi salud mental se volvió más frágil", explicó, compungida al tener que recordar dicho evento de su adolescencia.

Avanza el rodaje de la película House of Gucci, con Lady Gaga y Adam Driver

La pareja norteamericana integrada por la artista Lady Gaga y el actor Adam Driver filmó hoy en el lago de Como, en el norte de Italia, la película de Ridley Scott sobre el asesinato de Maurizio Gucci en 1995, una producción criticada por miembros de esa dinastía de la moda.

En la película House of Gucci, basada en el libro de Sara Gay Forden, Gaga concreta su segundo protagónico en cine (el primero fue Ha nacido una estrella, de 2019, con el que ganó el Oscar a la mejor canción original) y se pone en la piel de Patrizia Reggiani, la exmujer de Maurizio Gucci, interpretado por Driver, al que ordenó asesinar a tiros en 1995 en Milán, crimen por el que la viuda pasó 18 años en prisión.

Tras desembarcar en Roma hace un mes, la estrella pop y el actor de Girls estuvieron grabando en varios puntos de Milán, como las zonas aledañas de la Universidad Statale o la céntrica via Montenapoleone, el distrito de la alta costura y el lujo de la ciudad italiana.

Mientras tanto, desde la familia Gucci criticaron a la producción por no ponerse en contacto con ellos para crear la historia. "En la familia estamos seguros de que el film tendrá errores e imprecisiones que no tienen que ver con la verdad histórica", afirmó la escritora Patrizia Gucci, autora de la biografía de su familia en declaraciones a medios locales.