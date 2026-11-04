Un histórico estudio de cine ofrece películas argentinas gratis para ver en casa: cuáles son las cuatro de noviembre

Lumiton fue el primer estudio de cine de la Argentina y si bien sus inicios se remontan al año 1931, en pleno 2026 se puede seguir disfrutando de las mejores películas nacionales gracias a la productora. A través de su sitio web, todos los meses propone un ciclo de cine arte, una selección curada por especialistas ideal para conocer a nuevos artistas del audiovisual y ver películas casi imposible de acceder en plataformas comerciales como Netflix.
El ciclo se renueva todos los meses, por ejemplo, ahora en noviembre se lleva adelante un foco en la obra de Marco Berger, director, guionista y productor de cine argentino. Una vez por semana se habilita una película del cineasta seleccionado; durante los primeros días de noviembre fue el turno de Un rubio, al que le seguirán en orden El cazador, Los agitadores y Los amantes astronautas. Las películas se habilitan todos los lunes a la medianoche y se pueden disfrutar durante el resto de la semana completamente gratis y desde casa.
Filmoteca online de Lumiton: cómo ver más películas online
Además de los ciclos online, Lumiton tiene colgado en su sitio una filmoteca con clásicos nacionales que se pueden ver gratis y desde cualquier lugar. Se trata del archivo fílmico del estudio, que fue digitalizado y democratizado para que cualquiera pueda acceder a las películas, muchas de ellas joyas nacionales dífciles de encontrar en otro sitio. La colección va desde cine experimental, filmaciones caseras, ficciones, publicidades y documentales, y hasta se puede disfrutar de los formatos 35 mm, 16 mm y Súper 8.
Qué clásicos del cine argentino hay disponibles
- El caballo del pueblo (1935) – Dir. Manuel Romero
- Fuera de la ley (1937) – Dir. Manuel Romero
- El cañonero de Giles (1937) – Dir. Manuel Romero
- La vuelta de Rocha (1937) – Dir. Manuel Romero
- La chismosa (1938) – Dir. Enrique Telémaco Susini
- Mujeres que trabajan (1938) – Dir. Manuel Romero
- Isabelita (1940) – Dir. Manuel Romero
- Carnaval de antaño (1940) – Dir. Manuel Romero
- Luna de miel en Río (1940) – Dir. Manuel Romero
- Un bebé de París (1941) – Dir. Manuel Romero
- Yo quiero ser bataclana (1941) – Dir. Manuel Romero
- 16 años (1943) – Dir. Carlos Hugo Christensen
- El fabricante de estrellas (1943) – Dir. Manuel Romero
- Liceo de señoritas (El complejo de Felipe) (1944) – Dir. Juan Carlos Thorry
- Mi novia es un fantasma (1944) – Dir. Francisco Mugica
- Un hombre solo no vale nada (1945) – Dir. Mario C. Lugones
- El ángel desnudo (1946) – Dir. Carlos Hugo Christensen
- Un beso en la nuca (1946) – Dir. Luis Mottura
- Adán y la serpiente (1946) – Dir. Carlos Hugo Christensen
- La trampa (1949) – Dir. Carlos Hugo Christensen
- Filomena Marturano (1950) – Dir. Luis Mottura