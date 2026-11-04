Un histórico estudio de cine ofrece películas argentinas gratis para ver en casa: cuáles son las cuatro de noviembre

Lumiton fue el primer estudio de cine de la Argentina y si bien sus inicios se remontan al año 1931, en pleno 2026 se puede seguir disfrutando de las mejores películas nacionales gracias a la productora. A través de su sitio web, todos los meses propone un ciclo de cine arte, una selección curada por especialistas ideal para conocer a nuevos artistas del audiovisual y ver películas casi imposible de acceder en plataformas comerciales como Netflix.

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El ciclo se renueva todos los meses, por ejemplo, ahora en noviembre se lleva adelante un foco en la obra de Marco Berger, director, guionista y productor de cine argentino. Una vez por semana se habilita una película del cineasta seleccionado; durante los primeros días de noviembre fue el turno de Un rubio, al que le seguirán en orden El cazador, Los agitadores y Los amantes astronautas. Las películas se habilitan todos los lunes a la medianoche y se pueden disfrutar durante el resto de la semana completamente gratis y desde casa.

Lumiton ofrece un ciclo de cine online todos los meses

Filmoteca online de Lumiton: cómo ver más películas online

Además de los ciclos online, Lumiton tiene colgado en su sitio una filmoteca con clásicos nacionales que se pueden ver gratis y desde cualquier lugar. Se trata del archivo fílmico del estudio, que fue digitalizado y democratizado para que cualquiera pueda acceder a las películas, muchas de ellas joyas nacionales dífciles de encontrar en otro sitio. La colección va desde cine experimental, filmaciones caseras, ficciones, publicidades y documentales, y hasta se puede disfrutar de los formatos 35 mm, 16 mm y Súper 8.

Qué clásicos del cine argentino hay disponibles