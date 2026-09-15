Historias breves, mundos enormes: tres libros de cuentos argentinos imperdibles que se leen en un fin de semana

Historias breves, mundos enormes: tres libros de cuentos argentinos imperdibles y que se leen en un fin de semana.

Hay algo particularmente atractivo en un libro de cuentos: la posibilidad de entrar en un mundo y abandonarlo apenas unas páginas después para encontrarse con otro completamente distinto. En esa brevedad, cada relato puede construir una atmósfera, revelar una vida, abrir una pregunta o dejar una imagen que permanece mucho después de haber terminado la historia. Y aunque cada libro encuentra su propia forma de hacerlo, los tres que reunimos en esta selección comparten una mirada atenta sobre aquello que se esconde detrás de lo cotidiano.

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En Libélula, de Beatriz Orellana; La mano del desorden, de Federico Sgró; y Última fila, de Daniel Böhm, el cuento aparece como un territorio para explorar lo humano desde lugares muy diferentes: los espacios y las culturas que recorremos, los cuerpos y mundos que se deforman, los deseos y las zonas oscuras de la intimidad. Tres propuestas que se mueven entre lo reconocible y lo extraño y que demuestran, cada una a su manera, que detrás de una historia breve puede haber un universo entero.

Líbelula, de Beatriz Orellana - Phoelo casa editorial

Libélula, de Beatriz Orellana, es el primer libro de la autora argentina publicado por la editorial y reúne 34 cuentos organizados en cuatro partes: Geografías, Malos tiempos, Crepúsculo y Pastillas en la mesa de luz. A lo largo de estas historias, Orellana recorre territorios de América Latina y Europa y pone en contacto lo mejor y lo peor de sus personajes: decisiones, miedos, miserias, pero también humor, ternura y pequeñas formas de resistencia. Vivencias, anécdotas, elementos de la realidad y la ficción conviven en relatos que se acercan a mundos diversos sin intentar volverlos completamente familiares.

Uno de los mayores aciertos del libro está en la construcción de sus escenarios. A través de una observación minuciosa y una descripción fina, Orellana consigue que los espacios se vuelvan sensoriales y precisos, cargados de detalles que hacen que cada historia tenga su propio clima. Su lenguaje trabaja, además, sobre una ambigüedad interesante: por momentos resulta cercano, casi reconocible, y en otros conserva una distancia que recuerda que estamos frente a culturas y experiencias que nos son ajenas. Esa tensión entre lo próximo y lo extraño atraviesa Libélula y convierte a sus 34 cuentos en distintas formas de mirar aquello que, incluso cuando parece lejano, revela algo profundamente humano.

La mano del desorden, de Federico Sgró - Hexágono

La mano del desorden, de Federico Sgró, es un primer libro de cuentos difícil de encerrar en una categoría. Sus ocho relatos construyen mundos propios, atravesados por criaturas extrañas, cuerpos que se transforman, obsesiones, violencia y situaciones que parecen desplazarse constantemente entre lo reconocible y lo inquietante. Aunque los cuentos son muy diferentes entre sí, comparten un paisaje argentino cercano y conocido que puede ser urbano, rural o deliberadamente impreciso, y una mirada que encuentra lo extraordinario en escenarios aparentemente cotidianos.

La cuestión más adictiva de este libro está en cómo Sgró construye esos mundos a partir del lenguaje. Hay una atención minuciosa a las texturas, los cuerpos y los pequeños detalles, pero la precisión nunca funciona únicamente como descripción: también produce extrañeza. Lo perturbador aparece muchas veces en aquello que no termina de explicarse, en universos cuyas reglas permanecen parcialmente ocultas y dejan al lector frente a una sensación de vacío o amenaza. Entre lo monstruoso, lo grotesco y lo poético, La mano del desorden propone una lectura incómoda y fascinante, de esas en las que no siempre importa comprender por completo qué está sucediendo, sino dejarse llevar por la inquietud que cada relato provoca.

Última fila, de Daniel Böhm - Paradiso

Estos relatos reúnen una serie de cuentos en los que lo íntimo y lo perturbador conviven casi sin anunciarse. Böhm vuelve a poner el foco en esos momentos aparentemente pequeños que, observados con atención, pueden revelar algo oscuro: una fantasía, una amenaza, una forma de deseo o una soledad que estaba escondida a plena vista. La nostalgia, los viajes, la ciudad y las marcas de la historia personal también atraviesan los relatos, construyendo un mapa de personajes que buscan algo, a veces amor, otras veces refugio, conexión o simplemente una salida, en medio de cierta intemperie.

Como en sus libros anteriores, Böhm trabaja con una mirada profundamente visual, heredada también de su recorrido como artista audiovisual, que convierte cada cuento en una escena cargada de clima. En Última fila, el terror no necesita aparecer como un género: alcanza con que lo cotidiano se desplace apenas unos centímetros para que lo familiar se vuelva extraño. Es en esa frontera, entre la belleza y la incomodidad, donde Böhm encuentra una de las mayores fuerzas de su narrativa.