Después del reconocimiento obtenido con Puan, María Alché y Benjamín Naishtat vuelven a trabajar juntos en Pedro en el país, una película que propone un recorrido por la memoria política y sentimental de América Latina. Un adelanto sobre el filme que sigue la historia de John William Cooke y Alicia Eguren y su romance en medio de sus ideas de revolución.

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La película podrá verse en Arthaus, a las 21, durante la 7.ª Semana de Cine Latinoamericano, que se desarrollará entre el 2 y el 6 de diciembre en la Ciudad de Buenos Aires. El encuentro reunirá durante cinco jornadas películas de distintos países de la región, con una programación que incluye cortometrajes, largometrajes, cine contemporáneo y obras fundamentales de la cinematografía latinoamericana.

En Pedro en el país, la historia comienza en 1955. John William Cooke y Alicia Eguren llevan apenas unas semanas de relación cuando son detenidos en distintos puntos de la Argentina. Separados por la prisión, mantienen vivo su vínculo a través de cartas en las que imaginan una vida compartida, atravesada por el compromiso político y las aventuras de una militancia que marcaría sus destinos.

En esa correspondencia aparece también Pedro, el hijo de Alicia. Cooke lo asumirá como propio y el niño deberá incorporarse a una familia singular, en la que los afectos personales conviven con una intensa convicción revolucionaria. Décadas después, en la Villa Olímpica de la Ciudad de México, Pedro Catella lleva una existencia tranquila y reflexiva. Desde ese presente, sus recuerdos y palabras permiten reconstruir un mosaico de experiencias personales y acontecimientos históricos que atraviesan la segunda mitad del siglo XX latinoamericano.

Todas las sedes de la Semana del Cine Latinoamericano

La 7.ª Semana de Cine Latinoamericano tendrá como sedes el Cine Arte Cacodelphia, Cineclub Florida, Arthaus y el Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken. La iniciativa busca fortalecer la circulación de producciones regionales y generar espacios de encuentro entre cineastas, trabajadores audiovisuales y espectadores.