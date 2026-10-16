La historia de Alejandro Lerner: edad y dónde nació el cantante "Volver a empezar" y "Después de ti", entre otras

Alejandro Lerner es uno de los cantautores y compositores más reconocidos de la música argentina. Con baladas que atravesaron generaciones y canciones que se convirtieron en clásicos, desarrolló una trayectoria que combina el pop melódico, el rock nacional y las colaboraciones con artistas de distintas épocas. Su repertorio incluye temas como Todo a pulmón, Volver a empezar y Después de ti.

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A lo largo de su carrera, el músico también trabajó como compositor de bandas sonoras y colaboró con figuras nacionales e internacionales. Desde sus primeros pasos junto a referentes del rock argentino hasta el reconocimiento internacional, su historia refleja la evolución de la música popular en español. En 2024 recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical y, en noviembre de 2025, fue distinguido como Personalidad Emérita de la Cultura de la Nación.

Qué edad tiene Alejandro Lerner y dónde nació

Alejandro Federico Lerner nació el 8 de junio de 1957 en Buenos Aires. Al 16 de octubre de 2026, tiene 69 años. Desde muy chico mostró interés por la música: empezó a tocar el piano, a componer sus propias canciones y a participar en agrupaciones musicales durante su etapa escolar.

Su primera experiencia profesional llegó durante la década de 1970. En 1974, el músico Raúl Porchetto lo convocó para integrar Reino de Munt, una formación que marcó uno de sus primeros pasos dentro de la escena musical argentina. Ese mismo año participó como invitado en el segundo disco de León Gieco, La banda de los caballos cansados.

Con apenas 19 años, Lerner comenzó a trabajar como músico acompañante de distintos artistas y recorrió escenarios de todo el país. Esa experiencia le permitió desarrollar su perfil como pianista, intérprete y compositor antes de consolidar su propio proyecto musical.

Cómo fue la carrera de Alejandro Lerner y cuáles son sus canciones más famosas

El reconocimiento masivo llegó durante los años 80, cuando Lerner combinó su trabajo como músico con la composición de canciones para otros intérpretes. Su vínculo artístico con Sandra Mihanovich fue clave: la cantante grabó e interpretó temas suyos que contribuyeron a instalarlo entre los autores más destacados de la época.

En 1983 publicó Todo a pulmón, uno de los discos fundamentales de su carrera. La canción homónima se transformó en un clásico de la música argentina, con una letra asociada al esfuerzo, la perseverancia y la vocación. Décadas después, el tema continuó vigente a través de nuevas versiones junto a artistas de distintas generaciones.

Alejandro Lerner.

Otro de sus éxitos es Volver a empezar, canción vinculada a la ficción televisiva RRDT, que tuvo un lugar destacado en su repertorio. También está Después de ti, publicada originalmente en 2003 como parte del álbum Buen viaje. En 2022, Lerner presentó una nueva versión junto al cantante Rusherking, acercando el clásico a un público más joven.

Además de su producción como solista, el artista trabajó con músicos internacionales como Carlos Santana y colaboró con figuras de la música latinoamericana. Su experiencia también abarca la composición para cine y televisión, con trabajos como la banda sonora de Los pasajeros del jardín, de Alejandro Doria, y canciones para distintas producciones televisivas.

Los reconocimientos que recibió Alejandro Lerner

La trayectoria de Lerner fue distinguida en múltiples oportunidades. En noviembre de 2024 recibió el Latin Grammy a la Excelencia Musical, un reconocimiento de la Academia Latina de la Grabación a su aporte a la música. Un año después, la Secretaría de Cultura de la Nación lo distinguió como Personalidad Emérita de la Cultura, en una ceremonia realizada en el Palacio Libertad.

Con más de 40 años de carrera, el cantautor mantiene vigentes sus canciones a través de nuevas grabaciones, presentaciones y colaboraciones. Su repertorio conecta distintas generaciones y confirma el lugar que ocupa dentro de la historia de la música popular argentina.