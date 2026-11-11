Hilda Lizarazu comparó al Papa León XIV con Milei y fue tajante: “Cruel y a los gritos”

La artista Hilda Lizarazu analizó el impacto social de la visita del Papa León XIV a la Argentina y fue tajante en su postura al comparar las palabras del predicador con las del Presidente argentino en sus descargos. Durante la entrevista, la cantante se refirió al fenómeno de fe generado por la llegada del pontífice al país y apuntó con todo contra la manera de hablar de Javier Milei.

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La intérprete de Sola en los Bares y Caribe Sur profundizó en la dimensión política de las intervenciones del Papa León XIV y analizó su estilo comunicacional frente al escenario institucional del país, en diálogo con el streaming Olga. Lizarazu fue categórica al establecer un contraste entre el mensaje emitido desde el Vaticano y la retórica implementada por el gobierno de Javier Milei.

"Bastante político, en las antípodas de un gobierno que nos gobierna de una forma bastante cruel y a los gritos. Me sorprendió para bien. Es algo muy importante para millones de personas, ves el mensaje y lo que ocurre en la gente y es como wow", concluyó Lizarazu ante los micrófonos del canal.

A pesar de definirse como atea, la exintegrante de Man Ray resaltó la carga espiritual de las jornadas religiosas y expresó su respeto hacia las manifestaciones de la multitud reunida en torno al evento. "No puedo evitar tratar de entender el fenómeno de los feligreses. Me emociona, no me pasa porque soy bastante más atea, pero respeto mucho la espiritualidad y los valores que este hombre arroja", señaló Lizarazu durante la transmisión en vivo.

Papa León XIV.

Parte del discurso de León XIV en su encuentro con la juventud

"Queridos jóvenes, queridos amigos: ¡Bienvenidos todos! ¡Qué alegría volver a este lugar, esta vez para encontrarme con ustedes! En el Monumento de los Españoles hay esculturas que representan cuatro grandes regiones de la Argentina: los Andes, el Chaco, la Pampa y el Río de la Plata. ¡Qué hermoso que hoy esas tierras estén representadas por tantos jóvenes! Los saludo a todos.

Gracias por este caluroso recibimiento, así como por sus preguntas y testimonios. Agradezco también a Monseñor García Cuerva, Arzobispo de esta ciudad, las palabras que me ha dirigido.

Hemos querido celebrar este encuentro con un signo: el fuego de nuestras velas. Escuchemos lo que nos dice Jesús: "He venido a prender fuego a la tierra, ¡y cuánto deseo que ya esté ardiendo!" (Lc 12,49). Es el fuego de su amor, comunicado por el Espíritu Santo, que purifica nuestro corazón y nos hace capaces de amar. Quisiera hablarles ahora de otro fuego: el de un horno en Babilonia.

El libro del Profeta Daniel (cf. 1,3-7.17-20; 2,49; 3,1-93) nos cuenta la historia de tres jóvenes: Ananías, Azarías y Misael. Vivían desterrados en aquella tierra, donde aprendieron otra lengua, recibieron nuevos nombres y encontraron un lugar en la administración del reino. Tenían un futuro por delante. Hasta que llegó el día de elegir a quién entregarían su corazón.

El rey Nabucodonosor había levantado una inmensa estatua de oro y ordenó que todos se postraran ante ella. Quien no lo hiciera sería arrojado a un horno encendido. Imaginen la escena: una multitud inclinándose ante el coloso y solo tres jóvenes permanecen de pie.

El rey les ofreció una última oportunidad. Bastaba un gesto para continuar tranquilamente con sus vidas. Ellos respondieron que Dios podía librarlos del fuego, pero añadieron: "Y aunque no lo hiciera" (3,18), no adoraremos aquella estatua.

¡Cuánta libertad hay en esa respuesta! No sabían lo que iba a suceder. Conocían el castigo que les esperaba, pero sabían que solo en Dios encontrarían la felicidad."