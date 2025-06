¿The Last of Us tendrá temporada 3 en HBO Max?

The Last of Us se consolidó como uno de los mayores éxitos de HBO Max, tanto por su impecable producción como por su profunda carga emocional. Basada en el popular videojuego de Naughty Dog, la serie atrapó a millones de espectadores con una historia postapocalíptica que trasciende el género para hablar de vínculos, pérdidas y segundas oportunidades.

Si bien la segunda temporada se estrenó hace poco, los fanáticos ya quieren saber qué viene después. ¿Habrá una tercera temporada de The Last of Us? ¿Y qué rumbo tomará la historia? A continuación te lo revelamos.

La respuesta es un rotundo sí. HBO ya confirmó oficialmente que The Last of Us tendrá una temporada 3, cuya producción está en marcha desde hace meses. Aunque la segunda entrega registró un leve descenso en audiencias respecto a la primera, el gigante del streaming sigue apostando fuerte por la serie. La historia continuará adaptando los eventos del videojuego The Last of Us: Parte II, manteniéndose fiel al material original, aunque con algunos giros importantes.

Abby será la protagonista de la temporada 3 de The Last of Us.

Uno de los cambios más notables tiene que ver con la protagonista. Durante un evento Emmy FYC organizado por HBO, los creadores Craig Mazin y Neil Druckmann confirmaron que la tercera temporada estará liderada por el personaje de Abby Anderson, interpretada por Kaitlyn Dever. Así lo dijo Druckmann con humor: “La tercera temporada estará protagonizada… alerta de spoiler… por Kaitlyn”. El comentario confirmó lo que muchos intuían: Ellie (Bella Ramsey) dejará de ser el centro de la historia para dar lugar a un nuevo foco narrativo.

Este cambio no es caprichoso. En el videojuego original, Abby ocupa un rol clave en la segunda parte, proponiendo un enfoque arriesgado que desafía la empatía del público. La serie ya presentó al personaje en momentos clave de la segunda temporada, anticipando su peso en lo que viene. Según los creadores, se trata de una apuesta narrativa que, aunque polémica, será central para el desarrollo de los nuevos episodios.

En cuanto a Ellie, su presencia no desaparecerá por completo. Ramsey continuará en el elenco, pero todo indica que su participación será secundaria, al menos en la primera parte de la temporada. Aún no se sabe si tendrá escenas de alto impacto o un rol más testimonial, pero la expectativa sobre cómo evolucionará su historia sigue siendo alta.

El rodaje de la tercera temporada comenzó este invierno (verano en el hemisferio norte), y si no hay contratiempos, su estreno podría llegar a fines de 2026 o principios de 2027 en la plataforma HBO Max. Los fans, mientras tanto, ya empiezan a prepararse para una nueva etapa de la serie que promete emociones intensas, dilemas morales complejos y más giros inesperados en este universo postapocalíptico que no deja de sorprender.