El guiño oculto de Taylor Swift a Argentina que enloqueció a los fans en pleno Emmy: la historia de su visita a un restaurante argentino.

Taylor Swift dejó sin palabras y sus fanáticos argentinos luego de hacer lo que mejor sabe: dejar una pista que despierta una oleada de especulaciones. Durante los Premios Emmy 2026, la cantante apareció en un sketch pregrabado junto a Mariska Hargitay, protagonista de Law & Order: SVU, en el que una investigación policial intentaba descubrir si Swift asistiría o no a la ceremonia.

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Hubo un detalle que llamó especialmente la atención de los fans argentinos: una empanada apareció entre las pistas del famoso pizarrón del sketch. La referencia pasó rápidamente a formar parte de las teorías de los swifties, quienes comenzaron a intentar descifrar qué podía significar dentro del complejo entramado de referencias de la escena.

Taylor Swift y las empanadas argentinas: qué pasó en 2023

En octubre de 2023, pocos días antes de llegar por primera vez a la Argentina para presentarse en River, Taylor Swift había visitado Piropos, un restaurante de cocina argentina ubicado en Kansas City, junto a Travis Kelce. El encuentro ocurrió cuando la relación entre ambos comenzaba a hacerse pública. Kelce ya era un cliente habitual del restaurante y vivía a pocas cuadras del lugar. Aquella noche, el equipo del jugador llamó al restaurante cuando estaban por cerrar para avisar que la pareja iría a cenar.

La dueña, Cristina Worden, es argentina y había llegado a Estados Unidos décadas atrás. En 2001 abrió Piropos junto a su esposo, Gary, y convirtió el restaurante en un pequeño homenaje a su país de origen. “Yo era la más chica de la familia y me gustaba verla haciendo las masas y eso me quedó para siempre”, contó Cristina a El Destape en 2023, al explicar que su amor por la cocina argentina nació observando a su madre. Aquella noche, Taylor y Travis fueron ubicados en un salón privado, lejos del resto de los clientes. La pareja estuvo alrededor de dos horas en el restaurante y, según contó la dueña, llegó acompañada por un importante operativo de seguridad.

Qué comió Taylor Swift ese día

La cantante y el jugador comenzaron la cena con un aperitivo de camarones envueltos en panceta. Después llegaron las empanadas: de las seis variedades que ofrecía el restaurante, eligieron humita y queso y cebolla. También probaron el llamado Pescado Piropos, preparado con mahi-mahi y especias, además de un risotto de langosta con salsa de ajíes rojos y zucchinis.

La escena tuvo además un pequeño momento argentino inesperado. Al despedirse, Cristina le deseó a Taylor mucho éxito durante su próxima visita a Buenos Aires, donde iba a presentarse con The Eras Tour. “Le dije ‘muchas gracias a ustedes por elegirnos y que tengas muchísimo éxito en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, donde vas a estar’. ‘Oh, tú sabes, tú sabes’, respondió la cantante gratamente sorprendida. Y le dije ‘sí, por supuesto, el mundo sabe’”, recordó Cristina en diálogo con El Destape.

El posible significado de la empanada en el sketch

Casi tres años después de esa cena, una empanada volvió a aparecer junto a Taylor, esta vez en uno de los segmentos más comentados de los Emmy. El detalle no pasó inadvertido para los fans, especialmente porque el sketch conectaba de manera explícita distintas referencias con Kansas City, la ciudad donde vive y juega Travis Kelce. La cadena de asociaciones llegó incluso hasta las empanadas, antes de continuar por otras referencias vinculadas a Swift.

Por supuesto, eso no significa que la empanada haya sido confirmada como una pista deliberada sobre que Taylor volverá a Argentina pronto o sobre aquella cena en Piropos, pero la coincidencia resulta difícil de ignorar y despertó todo tipo de especulaciones entre sus fanáticos.