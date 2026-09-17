Guerra, traición, amor y aventura: el libro argentino adictivo para maratonear en un fin de semana.

Cuando empecé a leer este libro no sabía qué me deparaba por la siguientes 300 páginas. Aunque si bien la contratapa advertía sobre una historia atrapante y con muchos giros, jamás imaginé que llegaría a sumergirme en un texto con, al menos, cuatro historias diferentes protagonizadas por la misma persona, y que se volvería adictiva. Pero El Bramido del Ciervo me sorprendió y me encontré leyendo se forma obsesiva, aprovechando cada rato libre.

{{{htmlAmp}}}

Esta novela de Nacho Larrañaga nos introduce en la vida de Delia Anfonssi, una joven de 19 años que pierde todo por la Guerra. Ensimismada en la bronca por perder a su familia, su rutina y su país, la joven se une a la revolución y enfrenta de la forma más sangrienta imaginada a las grandes cabecillas del ejército. Sin embargo, incluso las decisiones más pequeñas que tome en ese periodo de su vida impactarán de lleno en su futuro: uno alejado de su país natal, con identidades robadas y escapando de ese pasado que nunca la deja de atosigar.

Guerra, traición, amor y aventura: el libro argentino adictivo para maratonear en un fin de semana.

La historia avanza con tal velocidad que parece imposible creer que, tan solo unas páginas atrás, estábamos leyendo a una protagonista totalmente diferente. Y ese debió ser el principal desafío de escribir esta historia: mantener un ritmo intenso, con giros inesperados y mucha acción durante todos los capítulos. Al mejor estilo de un culebrón que puede ubicarse en el top 1 del ranking de cualquier plataforma de streaming, El Bramido del Ciervo se convierte en un libro perfecto para maratonear en un fin de semana.

Acción, viajes, amor, segundas oportunidades, lazos familiares, amistades y búsqueda de la libertad, todas esas temáticas conviven en un libro escrito con una pluma impecable. Larrañaga muestra una escritura muy trabajada, con la cantidad justa de detalles y descripciones, y una obsesión por mantener un hilo conductor limpio y claro. El resultado es una historia adictiva que no pasará desapercibida por ninguna persona que la lea.







Guerra, traición, amor y aventura: el libro argentino adictivo para maratonear en un fin de semana.

Sobre el autor

Nació en Carmen de Patagones, en 1973. Es egresado de la Escuela de Teatro de La Plata. Vivió en México entre 1997 y 2014, donde participó en proyectos teatrales, cinematográficos y televisivos. Incursionó en la música con el dúo Miel Caliente, y editó dos discos como cantante y autor. Compuso letras para artistas consagrados.

Bajo el seudónimo de Mubieli, realizó obras plásticas que fueron expuestas en América y Europa. Es creador y coordinador del proyecto literario y solidario Pueblos rotos, que incluye a 43 grandes artistas argentinos. En 2017 publicó su primera novela, Nash. Su segunda novela, El espejo del lago está en proceso de adaptación para serie televisiva. En 2023 El sendero de los conejos Blancos (Metrópolis Libros). El próximo 29 de abril 2026 presenta su cuarto libro y primera novela histórica “El bramido del ciervo" en la 50ª Feria Internacional del Libro.