Goya se puede ver gratis en Buenos Aires: el Bellas Artes exhibe dos tapices de las Colecciones Reales de España

El Museo Nacional de Bellas Artes le abrió las puertas de su exhibición a dos obras maestras de Francisco de Goya. Se trata de dos tapices de las Colecciones Reales de España, que arribaron en septiembre por primera vez a América y que se pueden ver con entrada gratuita en el museo ubicado en el barrio de Recoleta.

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Es la oportunidad para ver dos obras de un joven Goya, titulados “La cometa” y “La gallina ciega”. Ambas piezas pertenecen a su primera etapa en Madrid, marcada por un tono festivo, el gusto rococó, la estética ilustrada y la representación del ocio al aire libre. Se podrán disfrutar hasta el 27 de enero en las salas de la planta baja.

El MNBA exhibe dos tapices de Goya.

Al respecto, Víctor Cageao, director de la Galería de las Colecciones Reales, expresó: "Este préstamo constituye un hito para nuestro joven museo, inaugurado en 2023 junto al Palacio Real de Madrid, al ser la primera vez que una obra de la Galería se presenta en América”. “Para nosotros resulta especialmente significativo que sean estos tapices los que inauguren su presencia en el continente, pues reflejan una etapa esencial de la trayectoria de Goya y su estrecha relación con la Casa Real, y porque forman parte de uno de los conjuntos de mayor relevancia histórica y artística de las Colecciones Reales", indicó durante la inauguración de la exhibición.

Los tapices fueron hechos por un joven Goya.

Cómo son los dos tapices de Goya que se pueden ver gratis

En "La cometa", pintada entre 1777 y 1778 para el comedor de los Príncipes de Asturias en el Palacio de El Pardo, Goya retrata a un grupo de majos y majas disfrutando de una jornada al aire libre, uniendo la ligereza del pasatiempo popular con sutiles guiños al espíritu ilustrado de la época.

El segundo tapiz que se exhibe en el MNBA es "La gallina ciega", realizada entre 1788 e 1789 para el dormitorio de las Infantas. En esta composición en corro, el pintor fusiona el refinamiento de la alta aristocracia vestida a la francesa con la espontaneidad de los tipos populares, convirtiendo un tradicional juego de salón en una metáfora sobre la fortuna, la coquetería y los caprichos del amor.

"La ejecución de un tapiz comenzaba con un cartón pintado a tamaño natural por el artista. Esta pintura servía como modelo para los maestros tejedores de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, quienes, mediante un complejo proceso artesanal realizado con hilos de lana y seda, trasladaban la composición al tejido", detallan desde la página del MNBA. En la exposición se puede ver los tapices terminados, mientras que los cartones se conservan en el Museo Nacional del Prado.