Ganó dos Premios Goya y ahora llega a la calle Corrientes: Luis Zahera presenta su show de humor en Buenos Aires.

Luis Zahera está acostumbrado a ponerse en la piel de personajes intensos, oscuros y de fuerte carácter. El actor español construyó buena parte de su prestigio gracias a trabajos en películas y series como As Bestas, El Reino, Vivir sin permiso, Animal, Alatriste, Celda 211 y Entrevías. Ahora, sin embargo, se corre de esos papeles para ponerse a sí mismo en el centro de la escena.

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El ganador de dos Premios Goya llega a la Argentina con CHUNGO, su exitoso unipersonal de humor, un espectáculo en el que durante aproximadamente 90 minutos recorre distintas anécdotas de su vida personal y profesional, juega con la improvisación y establece un vínculo directo con el público.

La gira tendrá una parada especialmente importante en Buenos Aires, donde Zahera se presentará en el Teatro Astral, sobre la Avenida Corrientes, antes de continuar su recorrido por otras ciudades argentinas y distintos países de Latinoamérica.

En CHUNGO, el actor se aleja de los personajes que lo llevaron a obtener reconocimiento internacional y transforma sus propias experiencias en material para el escenario. La propuesta combina humor, espontaneidad e improvisación, con Zahera convertido en protagonista de sus propias historias.

Durante el espectáculo, incluso se anima a hacer de Luis Zahera el blanco de sus propias anécdotas, construyendo una propuesta que busca aprovechar su personalidad y su capacidad para interactuar con quienes están del otro lado del escenario.

La apuesta también permite conocer una faceta diferente del intérprete español, acostumbrado a personajes de gran intensidad dramática tanto en cine como en televisión. Después de recorrer escenarios de España y otros países, CHUNGO desembarca en Argentina como parte de una gira internacional que también pasará por Chile, Uruguay, Perú, México y Colombia.

Cuándo se presenta Luis Zahera en Buenos Aires

En Buenos Aires, CHUNGO tendrá nueve funciones en el Teatro Astral durante enero. Las presentaciones serán los días 15, 16, 17, 22, 23, 24, 29, 30 y 31 de enero.

Después de su paso por la Ciudad de Buenos Aires, Zahera continuará la gira por otras ciudades argentinas. En Mar del Plata, se presentará en el Teatro Neptuno los días 18 y 25 de enero. Luego llegará a Rosario, donde tendrá una función el 5 de febrero en el Teatro Astengo, y finalmente viajará a Córdoba, con una presentación prevista para el 7 de febrero en Espacio Quality.

Los dos Premios Goya que ganó Luis Zahera

La llegada de Zahera a la Argentina se produce después de una trayectoria de varias décadas en el audiovisual español y de haber recibido algunos de los principales reconocimientos de la industria de su país.

El actor nacido en Santiago de Compostela obtuvo el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2019 por El Reino y volvió a recibir el mismo galardón en 2023 por As Bestas. A esos reconocimientos se suma la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, que recibió en 2023, además de distinciones en los Premios Feroz, los Fotogramas de Plata, los Premios de la Unión de Actores y el Águila de Oro.

Ganó dos Premios Goya y ahora llega a la calle Corrientes: Luis Zahera presenta su show de humor en Buenos Aires.

Sus interpretaciones en As Bestas y El Reino consolidaron especialmente su reconocimiento, pero su trayectoria también incluye producciones como Vivir sin permiso, Animal, Alatriste, Celda 211 y Entrevías.

Ahora, lejos de los personajes de fuerte intensidad dramática que marcaron buena parte de su carrera, Zahera apuesta por mostrar al público a Luis, el hombre detrás de esos papeles, y convertir sus propias experiencias en una historia para contar desde el humor.

Así, CHUNGO propone una cara diferente de uno de los intérpretes más reconocidos del cine y la televisión españoles: menos personaje, más Zahera, y con la calle Corrientes como una de las principales paradas de su gira internacional.