El hijo de Gabriela Michetti protagonizó un escándalo que salpica al Teatro Sarmiento y a Jorge Telerman

Lautaro Cura, hijo de Gabriela Michetti, protagonizó un escándalo que indignó a la comunidad teatral.

Un escándalo totalmente inesperado tiene como protagonista a Lautaro Cura, hijo de la exvicepresidenta Gabriela Michetti, quien utilizó la sala del Teatro Sarmiento (flamante espacio del Complejo Teatral Buenos Aires ubicado en Avenida Sarmiento 2715) para filmar un videoclip con su banda, Isla de Caras, causando indignación en la comunidad artística. Al parecer, las imágenes de maltrato a las instalaciones del lugar no gustaron en absoluto a directores, actores y personal del sector, que repudiaron la acción.

El motivo que desató la indignación se debió a que en el videoclip -que ya fue bajado de Youtube debido a un reclamo por incumplimiento de derechos de autor- podía verse como algunos de los integrantes de la banda caminaban por arriba de las butacas del lugar, maltratando la instalación. Cabe resaltar que el Teatro Sarmiento es público y forma parte del CTBA (red de instalaciones escénicas de la Ciudad de Buenos Aires que integra a los teatros Regio, de la Ribera, San Martín y Alvear), dirigido por Jorge Telerman, autoridad elegida por el Ministro de Cultura porteño Enrique Avogadro.

El Destape se comunicó con el Complejo Teatral Buenos Aires para brindarle la posibilidad y el espacio a Telerman para que diese una explicación y aclarase lo sucedido. Aunque se mostró cálido en el trato, Telerman optó por no dar declaraciones. En cambio este medio sí pudo acceder al comunicado oficial del Complejo, que dice lo siguiente: "Es una práctica habitual el permitir que se filmen en algunas de las instalaciones del Complejo en el tiempo ocioso. Cuando viene alguien que necesita el espacio para hacer algo sin fines de lucro la dirección permite que se use alguna de las salas. (Siempre y cuando no esten ocupadas y que no le generen ningún tipo de gasto al complejo. En relación a la escenografía de Reinos, vale aclarar que ya estaba desmontada, lo único que quedaba es la rampa y unos bancos. Esta filmación a la que se hace referencia fue hecha en el año 2019". Por el momento ni Lautaro Cura ni su banda Isla de Caras emitieron un comunicado explicando de descargo y/o pedido de disculpas.

Jorge Telerman en la mira

El nombre de Jorge Telerman, director del Complejo Teatral Buenos Aires, quedó en la mira tras las críticas que se generaron en Twitter y redes sociales. Uno de los primeros en manifestarse en contra de lo sucedido fue el realizador teatral Juan Parodi, quien publicó el videoclip junto al siguiente descargo: "El desprecio por una sala de teatro se puede ver en este video de la banda @isladecaras donde sus integrantes pisan impunemente las butacas del Teatro Sarmiento (teatro estatal) Algo que ni el público, ni los artistas ni los trabajadores hicieron nunca".

"Además de que nadie del teatro nos pidió permiso para usarla, hacen un uso del teatro público que es una vergüenza. Se ve la escenografía completa y claramente no había nadie controlando porque hacen un uso de la sala que nunca se permitiría durante una función ni al público ni a ningunx artista que trabaje ahí", sentenció una de las directoras de la obra Reinos, Agustina Muñoz, denunciando el hecho de que la escenografía de la obra fue la que utilizó la banda para filmar el video.

¿Quién es Lautaro Cura, el hijo de Gabriela Michetti?

El hijo de la compañera de fórmula de Mauricio Macri tiene 25 años, es modelo publicitario, músico y líder de la banda de música indie argentina Isla de Caras. De perfil bajo, formó la banda Isla de Caras que en las redes se define como "un proyecto argentino de la última ola cuyo sonido logra moverse con frescura entre el R&B y la canción".

Cura trascendió al plano mediático cuando, en 2017, trascendió que estaba saliendo con la cantante Rosario Ortega, hija menor de Palito Ortega. "No me acuerdo qué le dije en su momento, fue hace mucho. Incluso empezaron a salir mucho antes de que se empezara a debatir en la Argentina el tema de la legalización del aborto. Sí es cierto que venía del lado del gobierno al que yo no había votado y por ahí algún comentario le habré hecho a mi hermana (sonríe). Pero enseguida conocí a Lautaro, que es una persona divina, íntegra, sensible e inteligente", confesó años atrás la actriz Julieta Ortega, hermana de la artista, sobre el romance y su reacción ante la noticia, ya que es sabida su posición diametralmente opuesta con la línea ideológica impulsada por el macrismo.