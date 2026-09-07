Tu futuro en la espalda: saberes ancestrales, economías alegales y un desafío a la política desde la frontera

La palabra ñawpaq es un término en quechua que en español significa pasado, primero, anterior o antiguo. Dependiendo del contexto, se usa para hablar de espacio, de orden numérico o del tiempo. De allí viene la expresión popular “del año de ñaupa” que se usa para indicar que algo es muy antiguo.

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Ñawpaq tiene una forma de visualizarse cosmológicamente como la idea de tener el futuro a nuestras espaldas. Una imagen que establece como condición necesaria pensar el futuro en el pasado y genera un idea y vuelta dinámico entre ambos. Un modo de experiencia alternativo a la idea occidental del tiempo como una flecha hacia el futuro o la idea cristiana de la vida como una flecha en ascenso.

Pablo Fernández Rojas es migrante boliviano, villero de la 1.11.14, indio quechua; un coctel sabroso para cualquier sociólogo encuestador en épocas electorales. Pero en su reciente libro, Tu futuro en la espalda, puede advertirse que el rasgo más significativo al momento de escribir, de narrar y pensar, es su condición de ser el hermano menor de una familia de 5 hijos. Desde allí escribe, desde un “nosotros” que es el de su familia, pero que también indica un colectivo más grande. La frontera, la migración, la extranjería son materia sensible que compone su vida desde la experiencia más primaria: un viaje de cuatro días hacia otro país, con su madre y hermanos, poco antes de cumplir los dos años de vida.

Desde esa experiencia ensoñada es que despliega su subjetividad crítica. Hábil lector de secuencias, agites y desastres, sabe encontrar el valor donde el análisis político clásico pasa de largo. “El no-pertenecer puede ser potencia. Desde allí se puede mirar hacia ambos lados y jugar con la doble visión. Pero esta potencia tiene riesgos”.

La vida en un territorio atravesado por tramas comunitarias y poderes informales donde surge una sensibilidad que desarma los relatos más remanidos sobre lo popular. Un conjunto de ensayos y relatos de no-ficción ponen al lector en tensión con las lecturas políticas habituales. Escritos en que los márgenes y los guetos (el modo en que Fernández Rojas denomina a las villas de Capital Federal) aparecen como espacios complejos donde se despliegan tensiones y formas de inteligencia colectiva que lidian con los problemas, con la creatividad surgida de las propias urgencias y casi nunca con las soluciones que propone “el mundo ciudadano de pleno derecho”.

Los escenarios que plantean los capítulos del libro son desbordantes y tensionan con los relatos de las prácticas militantes, académicas y políticas convencionales, con quienes los personajes narrados tienen sus anhelos y expectativas pero también sus rispideces, peleas y desilusiones: Economías alegales generan abundantes ingresos pero permanecen desconocidas para el Estado. No logran encontrar cause en la economía formal y generan en su irregularidad flujos que exaltaría a cualquier anarco capitalista de la escuela austríaca. Mujeres organizadas para detener la violencia machista, que operaban una contra-violencia efectiva, se vieron socavadas por la institucionalidad del ministerio de la mujer. Políticas de inclusión para los migrantes de los países hermanos que en la práctica funcionaron como un desfiladero que facilitó la esclavitud en los talleres clandestinos. Saberes ancestrales quechuas y aymaras que encontraron en las prácticas empresariales capitalistas un ambiguo modo de continuidad y fortaleza. La política real del barrio plantea situaciones complejas, contrapuestas y paradójicas. Hay poder sostener la incomodidad.

En un contexto que parece marcado por una derrota política, el libro de Pablo Fernández Rojas aporta una mirada desafiante y honesta, rumiada por años, que la sensibilidad militante, artística y política puede tomar como una crítica necesaria para entablar otras relaciones posibles con la realidad que dice querer transformar y todavía no sabe cómo.