Qué pasó con Caro Vocos y Ana Dimilta, exparticipantes de Love is Blind.

Durante algunas semanas, sus vidas parecieron transcurrir dentro de un experimento. Citas a ciegas, vínculos que nacían detrás de una pared, decisiones tomadas a contrarreloj y la posibilidad de encontrar el amor sin haber visto antes la cara de la persona que tenían enfrente. Pero cuando Love is Blind terminó y la ilusión romántica se quebró, para Carolina Vocos y Ana Dimilta empezó otra historia: la de volver al mundo real después de haber sido parte de uno de los realities más polémicos de Netflix.

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La repercusión llegó rápido. Mucho más rápido de lo que ambas imaginaban. Y también con sus contradicciones. “Así como hay gente que nos re quiere, hay gente que piensa que somos infumables”, reconocieron, en diálogo con El Destape Web, sobre el impacto que tuvo su participación en el comentado experimento. Las dos quedaron solteras después de atravesar el experimento y, lejos de dejar atrás la experiencia, encontraron una nueva forma de continuarla juntas: una amistad que nació durante el reality y que terminó transformándose en el programa QPL!, en Siempre Stream.

Carolina Vocos y Ana Dimilta en su programa QPL!, en Siempre Stream.

“Queríamos hacer un podcast para contar nuestras experiencias, pero no pensamos que llegaría tan rápido”, reveló Carolina, la cordobesa que se divorció de Agustín Troilo, su entonces pareja durante Love is Blind. La idea apareció casi como una consecuencia natural de todo lo que habían vivido. Había historias para contar, preguntas que habían quedado abiertas y, sobre todo, una experiencia compartida que solamente quienes habían pasado por ese lugar podían comprender.

Porque Love is Blind tiene una particularidad: para el espectador, todo sucede en pocos episodios. Los vínculos parecen acelerarse, las decisiones llegan de inmediato y una relación puede comenzar, crecer y terminar dentro de un mismo capítulo. Para quienes están adentro, sin embargo, la percepción del tiempo es otra. “Es un proceso que desde afuera se ve muy rápido, pero para mí fue muy largo, desde el primer casting. Es un período de tiempo en el que únicamente estás pensando en una sola persona. A veces sentía que en un día cabía una semana”, añadió.

La historia que finalmente vio el público también está atravesada por una decisión fundamental: la edición. Y esa distancia entre lo vivido y lo que finalmente aparece en pantalla también forma parte del después. En ese contexto, el caso de Emily Cecco funcionó además como una marca imposible de ignorar para la segunda temporada. La primera edición de Love is Blind Argentina quedó atravesada por la denuncia de Emily contra Santiago Martínez y el posterior juicio por violencia de género, que terminó con una condena de 15 años de prisión para él. Netflix decidió regresar con una segunda temporada después de aquel episodio funesto.

Para Carolina, sin embargo, la experiencia entre las participantes de la segunda temporada estuvo lejos de la idea de una competencia permanente entre mujeres. “Se dio un entorno de mucha empatía y sororidad”, sostuvo. Desde una perspectiva diferente, Ana aportó: "En el experimento también se vieron mujeres competitivas que consideran que tienen que matar a la de al lado para ganarse a un pibe”. La referencia a Lucila Caprini es ineludible: se trata de otra jugadora que le arrebató a su pretendiente, Gabriel "Chapa" Bueno.

"Quiero que me quieran por cómo soy"

El experimento también las obligó a revisar algunas ideas sobre el amor. Carolina aseguró que no pensó demasiado antes de anotarse, ya que quería entregarse a la aventura, y ponerle el cuerpo y el corazón. “Creo que fui muy genuina y eso se vio”, sostuvo. En cada instancia se preguntaba si estaba realmente preparada para casarse. Y detrás de esa pregunta aparecía otra más profunda: qué significa ser elegida. “Yo quiero que alguien me quiera por cómo soy”, resumió.

Ana llegó al reality desde otro lugar. “Venía probando un montón de cosas en el afuera y no lograba dar con alguien que me complete”, contó. Su decisión también estuvo vinculada con la necesidad de salir de su zona de confort y conocer personas que, en circunstancias normales, probablemente nunca hubiera encontrado por una cuestión geográfica. Pero la experiencia también modificó su mirada sobre el universo de las citas: “Me encanta enamorarme, pero hoy me falta mi cuota soñadora. La muestra de hombres sale de la realidad… Se apagan las luces y son todos unos neandertales que solo quieren culos y tetas”.

¿El amor es ciego? Según lo que se vio en las dos temporadas de Love is Blind Argentina (se desconoce si Netflix hará una tercera temporada), el panorama es oscuro y pocas parejas resisten la impactante propuesta. En el caso de Carolina Vocos y Ana Dimilta una búsqueda amorosa terminó convirtiéndose en otra cosa: una amistad, un proyecto propio y una manera diferente de mirar las relaciones.