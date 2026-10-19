Fue depósito del Teatro Colón, quedó abandonado y los vecinos lo rescataron para transformarlo en espacio cultural: así es el Galpón Piedrabuenarte, el espacio que eligió Netflix para grabar Mis muertos tristes

Gentileza Galpón Piedrabuenarte - Guadalupe Varela.

Cualquiera que haya leído un cuento de Mariana Enríquez sabe que adentrarse en sus mundos sombríos implica aceptar una sensación de inquietud que persiste incluso después de cerrar el libro. Pero ¿qué pasa cuando esos escenarios abandonan la ficción y aparecen en la pantalla? Con el estreno de Mis muertos tristes, la serie de Netflix basada en tres cuentos de la escritora argentina, el barrio Comandante Luis Piedrabuena, en Villa Lugano, se convirtió en uno de los escenarios de esa atmósfera inquietante. Sin embargo, detrás de las imágenes que pueden asociarse con el abandono y el peligro existe otra historia: la de una comunidad que encontró en la cultura una forma de organizarse, construir identidad y transformar su entorno.

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El complejo habitacional Piedrabuena fue construido entre 1957 y 1980 como un conjunto de viviendas sociales. A pesar de las dificultades y del abandono estatal que denuncian sus habitantes, el barrio desarrolló una trama comunitaria que se expresa en distintos proyectos colectivos. Uno de los más representativos es el Galpón Piedrabuenarte, un espacio recuperado por los vecinos que se convirtió en un punto de encuentro cultural, abierto a distintas expresiones artísticas y a la participación de la comunidad.

De un depósito del Teatro Colón a un espacio cultural

La historia del galpón está ligada a los primeros años del barrio. Durante la construcción del complejo habitacional, el lugar funcionó como obrador y, una vez terminadas las obras, el Teatro Colón comenzó a utilizarlo como depósito. Pero el espacio también despertaba la curiosidad de los chicos de la zona, que se metían para jugar a la pelota y desafiar a los encargados de la seguridad que custodiaban las herramientas y los materiales.

Entre aquellos chicos estaba Luciano Garramuño, quien años después se acercó al mismo hombre que antes los echaba para pedirle prestadas algunas escenografías del teatro. La idea era utilizarlas en los espectáculos de la banda de rock en la que tocaba. Ese primer acercamiento abrió una posibilidad que, con el tiempo, se transformaría en un proyecto mucho más ambicioso.

En 2001, cuando el galpón ya estaba vacío y sin uso, Garramuño propuso recuperarlo para convertirlo en un espacio cultural para el barrio. “Cuando nosotros empezamos con el proyecto éramos pibitos de 20 años. Todo lo de alrededor era un terreno baldío, no tenía luz, le faltaba una parte del techo”, recordó.

El proyecto fue creciendo a partir del trabajo de los vecinos y, en 2012, consiguió un respaldo institucional: presentaron ante la Legislatura porteña una iniciativa que contemplaba la construcción de escuelas en los alrededores y la posibilidad de obtener un comodato por 30 años para continuar con la propuesta cultural del galpón.

Con el paso del tiempo, el espacio incorporó distintas actividades e infraestructura. Hoy cuenta con un sector ecológico, una cancha de fútbol, un anfiteatro para espectáculos y un galpón destinado a la producción. Aunque el proyecto todavía tiene aspectos por desarrollar, su objetivo excede la organización de actividades artísticas: busca intervenir sobre la imagen que pesa históricamente sobre el barrio y generar otras formas de encuentro entre sus habitantes.

“La idea del galpón es formatear la cultura del barrio y contrarrestar esta idea de que el barrio es peligroso. También hay muchas cosas buenas”, aseguró Garramuño.

Mis muertos tristes y la posibilidad de mostrar otra cara del barrio

Cuando Pablo Larraín, director de la serie, y el equipo de Netflix comenzaron a buscar locaciones para el rodaje, encontraron en Piedrabuena un escenario que reunía características difíciles de reproducir en otro lugar. La arquitectura, las marcas del paso del tiempo y la historia social del complejo aportaban una atmósfera particular a la adaptación de los cuentos de Enríquez.

“Es un lugar que se construyó con un sentido social distinto en otra época con un sueño distinto, pero hoy día es un lugar donde se siente el abandono, y ese lugar tiene una pátina, un espacio, un olor y un color. Obviamente era más interesante ir a ese lugar a hablar con la gente que está ahí e invitarlos a ser parte. Muchos de los extras que están en la serie, son personas que viven ahí, nos integramos a la comunidad durante un buen tiempo y los actores estuvieron ahí, quisimos estar cerca de ellos”, explicó el director sobre el trabajo en el barrio, que demandó más de 50 días de grabación.

En ese proceso, el Galpón Piedrabuenarte funcionó como un nexo entre la producción y los vecinos. El espacio se convirtió en un punto de encuentro para quienes participaban del rodaje, que podían cambiarse, prepararse y compartir tiempo mientras se desarrollaban las jornadas de filmación. Pero la experiencia también tuvo un efecto que fue más allá de las necesidades de la producción: convocó a habitantes del barrio que se sumaron como extras y encontraron una actividad común alrededor de un proyecto artístico.

“La grabación de la serie en sí ayudó a que en el barrio se hiciera como una serie paralela. Se juntaron un montón de vecinos para actuar de extras y se generó un proyecto artístico que tuvo como resultado que la gente se juntara de vuelta por algo bueno”, contó Garramuño. El rodaje también permitió que personas que llegaban al lugar con prejuicios sobre Piedrabuena tuvieran la oportunidad de conocer a sus habitantes y acercarse a la vida cotidiana del complejo. “El desenlace que tuvo fue que muchas personas de la producción llegaron pensando que era un barrio peligroso y se fueron con una mirada totalmente distinta”, agregó.

Para Garramuño, el valor de esa experiencia no está únicamente en haber participado de una producción internacional, sino también en la posibilidad de discutir las representaciones que suelen asociar a determinados barrios con la inseguridad y dejar afuera sus experiencias comunitarias. En ese sentido, el trabajo del galpón continúa incluso después de que las cámaras se fueron.

Gentileza Galpón Piedrabuenarte - Micaela Zogalski.

“También está bueno que muchas de las cosas que se muestran de la serie como ‘un barrio malo’ nosotros las trabajemos. Es un poco la misión del galpón”, explicó. La idea, agregó, es extender al resto del complejo el trabajo de transformación que los vecinos vienen desarrollando desde hace años en ese espacio.

La continuidad del proyecto también está en manos de las nuevas generaciones, muchas de las cuales crecieron participando de las actividades del galpón. “Todos los pibes de 20 años que ves hoy acá, están presentes desde muy chicos. Y son ellos los que van a seguir con este galpón. Es un espacio que está a disposición del barrio y donde siempre están pasando cosas. Tiene un fuego que nosotros nos encargamos de mantener prendido”.

Mientras Mis muertos tristes lleva a la pantalla una versión inquietante de Piedrabuena, la historia del Galpón Piedrabuenarte muestra otra dimensión del mismo escenario: la de un espacio que sus habitantes recuperaron y sostienen colectivamente. Una historia en la que la cultura no funciona como un simple entretenimiento, sino como una herramienta para encontrarse, construir comunidad y disputar los relatos que se cuentan sobre el lugar donde viven.