Soledad Pastorutti y un desgarrador adiós que sacude al folklore argentino: "No puedo creer"

Soledad Pastorutti habló sobre lo que vivió a nivel familiar.

Soledad Pastorutti es una artista de trascendencia internacional que, a pesar de su masivo éxito, siempre se mostró cercana a sus seguidores en relación a su vida familiar. En ese sentido, la cantante oriunda de Arequito se sinceró en un reciente posteo de Instagram al contar qué persona súper importante en su vida falleció.

La Sole siempre rescató, en las múltiples entrevistas que dio a lo largo de su carrera, su vínculo con su abuela Valeria, la mamá de su mamá: la artista tenía una relación muy cercana con ella y hace algunos años decidió dedicarle una canción. Hace pocas horas, la cantante contó en su cuenta de Instagram que su abuela perdió su vida a sus 92 años.

"En cada palabra derramo una lágrima. Vale de mi vida, no puedo creer que ya no te tengo, que rápido pasa todo, que injusta se me hace esta despedida… como no agradecer tu hogar de puertas y ventanas abiertas , tu comida multiplicada, tu generosidad siempre y para todos. Nadie podrá reemplazarte nunca, de ahora en mas serás mi abuela eterna, la que me marcó a fuego con amor infinito", escribió La Sole en un posteo de Instagram. Y siguió: "Ya no hay camino de tierra en bici hacia tu casa, ya no hay sombra de sauce para el mate dulce junto al abuelo".

Pastorutti generó un sinfín de comentarios de amor por parte de sus seguidores, en el posteo que culminó: "Ya no hay una mano levantada saludando desde la vereda. No hay domingos de pastas. Nada de eso quedó en Los Molinos y el cielo tiene una roja sonrisa, una herida para quienes lo miramos desde abajo. En este breve adiós agradezco con el alma haberte tenido, deseando volver a encontrarte algún día, sé que así será, voy a extrañarte tanto que hasta en el silencio sentiré tu voz".

La canción de Soledad dedicada a la historia de amor de su abuela Valeria

Ella flaquita y pobre, él algo tenía

Un poquito de campo y sus ojos de almíbar

Sin importar ninguna opinión de familia

Juraron un amor para toda la vida

La toalla, el crucifijo y una lapicera

Regalos de una boda en pañuelo de seda

Dijeron sí, una tarde cerca de la escuela

La gente murmuraba: "qué novia tan bella"

Se casó la Valeria

Por ser la novia más bella

Por amor, porque quiso

Por ser simplemente ella

Se casó con el hombre

Que le regaló una estrella

Cuando dice su nombre

Sus ojos de amor destellan

La foto con la moto del tío de afuera

El cura de Casilda y la suegra con nuera

Con cara de velorio miraba la escena

Se consolaba con la nueva cenicienta

Luego pasaron años de amor sin barrera

Él tuvo que marcharse, aunque no lo quisiera

Se lo llevó su Dios, al que siempre le reza

Amores como esos ya casi no quedan

Ella solo quiere, que le baile al sol

De su corazón, de su corazón

Ella solo quiere, que le baile al sol

Que le baile al sol, rico y sabrosón

Y se casó en Los Molinos

Vestido de gentil hombre

Y se marchó de Casilda

Donde enterraron su nombre