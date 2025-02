Furia en el folklore por el tenso momento en la Fiesta de la Chaya 2025: "Una falta de respeto"

El tenso momento vivido en plena realización de la Fiesta de la Chaya 2025.

La Fiesta de la Chaya en su edición 2025 se llevó adelante entre los días 7, 8 y 9 de febrero con una amplia grilla y todo tipo de intervenciones artísticas dentro del festival. En una de las noches, ocurrió una situación inesperada para todos cuando uno de los músicos tomó la palabra y disparó contra la organización, lo que generó un tenso momento y despertó muchas reacciones en el ambiente del folklore.

En los primeros meses de cada año, siempre se suelen llevar distintos festivales para reivindicar al folklore y la música popular, como por ejemplo, el Festival Nacional de Folklore en Cosquín, el Festival de Doma y Folklore en Jesús María y la Fiesta de la Chaya como parte de los nombres más influyentes. En este marco, el evento que se realizó en la provincia de La Rioja atravesó un tenso momento cuando un artista cargó contra la organización.

Se trata de Pica Juárez, quien cuando terminó su show irrumpió a los conductores del evento para arrojar un descargo. "Quiero agradecer, quiero agradecer", dijo en primera instancia, pero ocurrió todo lo contrario. "No me dejaron cantar El camión de Germán ¿¡A mí?! Es la segunda vez en la Chaya que me cortan el sonido", lanzó furioso.

El festival se realizó desde el 7 al 9 de febrero en La Rioja.

"Es una falta de respeto. Eso no se hace ¡Yo soy el autor! ¡Irrespetuosos!", agregó mientras la gente comenzó a gritar y el mismo artista reconocía que los conductores estaban haciendo su trabajo quitándoles la responsabilidad a ellos y poniéndosela a la organización del festival. Luego de este tenso momento, el evento continuó con su grilla, pero en las redes sociales, se viralizó el video de Pica Juárez y causó múltiples reacciones en el folklore.

Impacto por lo que dijo el Chango Spasiuk sobre el folklore

El compositor y acordeonista de chamamé, Horacio “Chango” Spasiuk, realizó un repaso de su recorrido por la música, sus orígenes en el folklore y cómo ve la escena folclórica en este momento. Además, se manifestó sobre la situación del país y expresó su postura para aportar a la sociedad desde el arte y “mejorar un momento” de su público.

“Como músico trato de respetar a la gente y darles un contenido para mejorarles la calidad de un momento”, remarcó Chango Spasiuk y agregó en la misma línea: “Cada uno desde el lugar en donde está tiene que hacer algo que no impacta en el momento, pero sí en la eternidad”. Del mismo modo, el famoso artista misionero sumó su punto de vista de la escena actual.

“Creo que lo importante es el mercado que tipo de contenidos promociona y estimula y todo lo que en esos términos no están estimulados, donde están esos contenidos. Que espacios creamos para ver esos contenidos, la discusión va por ahí”, remarcó el acordeonista. Más tarde, hizo un repaso de sus comienzos y apuntó la importancia que tuvo su familia.

“Mis abuelos son inmigrantes ucranianos porque la provincia de Misiones, a fines de 1800, recibió mucha inmigración”, recordó el Chango acerca de sus orígenes y la mistura de su música, al mismo tiempo que señaló que cuando nació, lo que es la mistura del litoral ya estaba ahí. “Mi papá en la carpintería escuchaba una programa de chamamé, y cuando terminaba escuchaba uno de Paraguay, y cuando terminaba ese, otro de música brasilera”.