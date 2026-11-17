Milo J obtuvo dos nominaciones para la próxima edición de los premios Grammy internacionales, cuya ceremonia se realizará en febrero de 2027 en Las Vegas. El músico de 20 años competirá en la categoría de Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo por su disco La vida era más corta y en el apartado de Mejor Canción Latina por el tema Niño.

{{{htmlAmp}}}

El reconocimiento de la Academia estadounidense marca el regreso de las sonoridades folklóricas argentinas a esa premiación global tras más de una década de ausencia. El antecedente inmediato se remonta a los Grammy Awards 2015, instancia en la que Soledad Pastorutti participó como candidata con Raíz, el proyecto discográfico lanzado en abril de 2014 junto a la mexicana Lila Downs y la española Niña Pastori.

Aquel álbum colaborativo, editado bajo el sello RCA Records, compitió en la categoría de Best Latin Pop Album de los Grammy internacionales, aunque finalmente no obtuvo la estatuilla en esa gala. Previamente, el trabajo había cosechado dos candidaturas en los Latin Grammy de 2014 -Mejor Álbum Folklórico y Mejor Disco del Año- y se alzó con el galardón folklórico en la ceremonia del 20 de noviembre de ese año.

La gestación de Raíz comenzó en agosto de 2013, cuando Pastorutti viajó a México para grabar las voces junto a Downs y Pastori en el histórico estudio de Sony Music. El proyecto se desarrolló entre Argentina, España y México, y reunió dieciséis canciones seleccionadas de común acuerdo entre las tres intérpretes a partir de piezas emblemáticas de sus respectivos repertorios.

La producción musical estuvo a cargo de Aneiro Taño y Julio Jiménez "Chaboli", con arreglos de Paul Cohen y la participación de Gil Pinzón. Ese equipo logró integrar elementos musicales tradicionales de cada región con armonías y sonoridades actuales, construyendo un puente cultural que ahora encuentra continuidad con la proyección internacional de Milo J.

Milo J llevó el folklore al Tonight Show de Jimmy Fallon

Milo J llevó las raíces de la música argentina a la televisión estadounidense durante su reciente participación en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El artista oriundo de Morón interpretó Niño, una composición que dialoga con la tradición popular nacional a través de su vínculo musical y poético con el clásico litoraleño "Puente Pexoa".

La presentación en el ciclo nocturno articuló los sonidos urbanos contemporáneos con el acervo folklórico del país ante una audiencia masiva. La obra elegida retoma versos y la estructura melódica de aquella pieza histórica para construir una atmósfera propia, utilizando imágenes de la naturaleza -como el ceibal o el zorzal- para contrastar la inocencia de la infancia frente a las complejidades de la realidad.

El sustento musical del tema remite a una de las composiciones fundamentales del cancionero del litoral argentino, creada en 1953 por Armando Nelli en letra y Tránsito Cocomarola en música. Si bien la autoría pertenece a ambos referentes chamameceros, la canción alcanzó su consagración masiva en el repertorio popular gracias a la histórica versión interpretada por Horacio Guarany.