Fito Páez se enojó en pleno vivo y le paró el carro a la seguridad del show: "No quiero volver a los '70"

Fito Páez interrumpió el desarrollo de su reciente show en el Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata para cuestionar el accionar del personal de seguridad en el predio. El músico rosarino cuestionó el trato desmedido por parte del control hacia el público asistente y rechazó cualquier actitud de amedrentamiento en un evento cultural.

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Desde el escenario, el cantante comparó el clima generado por la seguridad con la violenta década del '70 en la Argentina y señaló que no desea regresar a aquella época que tuvo a la dictadura cívico-militar como protagonista. En ese sentido, instó a los presentes a disfrutar del show, exigió el retiro de los agentes que custodiaban el sector e insistió en que el público no estaba interrumpiendo el espectáculo ni cometiendo infracción alguna.

"Nadie está interrumpiendo nada. Déjenme de joder. No quiero volver a sentir los '70 otra vez en mi país", soltó en primera instancia Fito. Molesto por la situación en el recinto, el artista apuntó contra el exceso de reacción en la custodia y lanzó un directo "que se la tomen, man" en alusión al retiro del personal del lugar.

Páez insistió en que el público solo buscaba cantar y a bailar e instó a no tolerar excesos de autoridad: "Por favor, la represión que se la metan en el orto", al tiempo que aclaró que se trataba de seguridad privada y que la gente no estaba incurriendo en ninguna falta.

En otro tramo de su descargo, Páez se dirigió directamente a la audiencia para pedirle que imponga límites ante cualquier trato prepotente. "No se dejen tocar ustedes. Si alguien los toca, frénenlo. Cualquiera de las personas que los toque, no se dejen tocar. ¡Por favor, defiéndanse!", remarcó desde el escenario al argumentar que la gente no debe dejarse avasallar.

Finalmente, el cantante manifestó su hartazgo ante las actitudes hostiles dentro de los espectáculos masivos: "Ya me tienen los huevos llenos, man, con tanto odio, tanta mierda y tanta cara de orto y de policía, loco. Se terminó eso", sentenció y concluyó que la firmeza de los asistentes es la única forma de frenar este tipo de conductas.

Fito Páez.

El descargo completo de Fito Páez en Instagram

"Noche picante en Mar del Plata! A ver: nos estamos acostumbrando a que un seguridad pueda tocarte y sentarte, o sea darte órdenes. Esa seguridad no es contratada por mis representantes. No sucedió nada pero si vi en vivo y en directo como personas contratadas como un servicio de seguridad sentaban a personas que se paraban y querían bailar y cantar en su lugar, en todo caso.

Las maneras que vi me retrotrajeron a un pasado horripilante e indeseado. Y no tan pasado tampoco, las represiones en las marchas de jubilados y en manifestaciones populares con derechos constitucionales funcionan en gran escala con víctimas de todo tipo.

Algo en nuestra sociedad se está instalando, naturalizando. Alguien con un arma o un poder supuesto, impone su voluntad sobre los demás. Exploté y no me arrepiento de una sola palabra que dije con la adrenalina en sangre. Tu libertad es muy importante para la mía. La música curó todo! El baile, el canto y el abrazo de todo el estadio encendido de amor. Viva la música!".