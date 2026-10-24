Fito Páez criticó a Milei y lanzó una dura frase sobre la democracia: “Ese cuentito se terminó”

Durante una entrevista en televisión española, Fito Páez apuntó contra el Gobierno de Javier Milei. El músico rosarino cuestionó el funcionamiento de la democracia y aseguró que en su lugar "reinan las finanzas". En esta línea, aseguró que como argentinos estamos siendo gobernados por "monigotes de turno" y sentenció que "el cuentito de la democracia se terminó".

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Las declaraciones fueron durante su presentación en el programa Cara al Show, de La Sexta. Marc Giród, conductor, le preguntó por su mirada sobre la gestión libertaria y si podía opinar libremente sobre el Presidente. Lejos de esquivar la pregunta, Páez respondió con la ironía y picardía que lo caracteriza: "Me siento libre. ¿En qué momento alguien me va a venir a decir a mí qué hacer o no hacer? Vamos a hacer un desglose amable, inteligente, pícaro", señaló entre risas.

Fito Páez contra Milei en televisión española

Fito dejó en claro cuál es su visión sobre el escenario político nacional y la situación democrática. "Querían la democracia, la libertad, aquí la tienen. La sangre derramada, aquí la tienen. Estamos en el ejercicio de la libertad, que es la democracia tan ponderada -no vamos a decir que no- de todo lo que hay. ¿Es lo mejorcito? Hasta los 80 se podía pensar así", expresó de manera contundente.

Fito Páez apuntó contra Milei en televisión española.

En esta línea, el rosarino cuestionó el rumbo que tomó la política en la última década y apuntó contra la influencia del poder económico. "Nosotros, los de a pie, no conocíamos lo que se conoce ahora. Podíamos decir que la gente iba a votar y que ganaba el que mejor hizo la cosas. Ese cuentito se terminó. Hoy reinan las finanzas, los políticos son monigotes de turno y eso es todo. Entonces, ¿hay una parodia de la democracia? Sí, la hay. Que alguien venga a decirme lo contrario", analizó.

A modo de conclusión, el cantante habló sobre su preocupación por el deterioro de los vínculos humanos. "En esta comedia seguimos yéndonos por el barranco de la desintegración del espíritu humano y la comunicación entre seres humanos. Por eso la música es el único canal que conozco por el cual podemos interconectar de una manera superior. Nos recuerda quiénes somos, cómo somos, la pequeña cosa que somos en el universo. Atrapados en este mundo de los miedos, nos olvidamos que la música debería enseñarse en las escuelas", cerró de manera reflexiva.