Fin de semana largo con frío y lluvia: 3 series para ver en casa y olvidarse del mal tiempo.

El fin de semana largo del 10 al 12 de octubre llega con una propuesta que puede resultar irresistible para quienes prefieren los planes tranquilos, quedarse en casa, preparar algo rico y disfrutar de una buena maratón de series. Con las bajas temperaturas y la lluvia como protagonistas, el sillón puede convertirse en el mejor lugar para pasar el tiempo libre.

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Para quienes no tengan ganas de salir ni de organizar actividades al aire libre, las plataformas de streaming ofrecen una alternativa para todos los gustos. Entre policiales, historias inquietantes y biografías musicales, Netflix sumó durante octubre nuevas producciones que pueden ser una buena compañía para los días grises.

Tres series para descubrir durante el fin de semana largo y convertir una tarde lluviosa en un plan perfecto

1. El círculo: un crimen que destapa secretos

Para quienes disfrutan de los policiales y los misterios, El círculo es una de las opciones para tener en cuenta. Estrenada el 7 de octubre, la serie comienza con el asesinato de una actriz popular, un hecho que pone en marcha una investigación capaz de revelar secretos inesperados.

La historia sigue a cuatro amigos de la infancia cuyas vidas quedan atravesadas por el crimen y por un pasado que amenaza con salir a la luz. A medida que avanza la investigación, las relaciones personales y los vínculos entre los protagonistas suman nuevas incógnitas.

2. Bajo la superficie: suspenso y una amenaza inesperada

El frío y la lluvia también pueden ser la excusa para sumar una dosis de suspenso. Bajo la superficie, estrenada el 8 de octubre, presenta una historia ambientada en una comunidad costera que comienza a vivir una pesadilla cuando una misteriosa criatura marina amenaza a sus habitantes.

En medio del miedo y la incertidumbre, un pescador deberá enfrentarse al peligro para proteger a su familia y defender el sustento de su comunidad. La aparición de esta amenaza altera la vida cotidiana del pueblo y obliga a sus protagonistas a tomar decisiones en una situación límite.

3. Aquel: la vida de Raphael más allá de los escenarios

Para quienes buscan una propuesta diferente, Aquel ofrece un recorrido por la vida del cantante español Raphael. La serie, estrenada el 9 de octubre, reconstruye su historia desde sus primeros años en la España de la posguerra hasta su consagración como una de las grandes figuras de la música internacional.

Más allá de su trayectoria artística, la producción invita a conocer los desafíos personales y el camino que recorrió para construir una carrera que atravesó generaciones.