El Festival Salvaje realizará una nueva edición el 14 y 15 de noviembre en la Asociación Patriótica y Cultural Española, en la Ciudad de Buenos Aires. Bajo el nombre de Edición pampeana, el encuentro reunirá a escritores, poetas, docentes, talleristas y libreros de distintas regiones del país, con una programación que incluye mesas de debate, lecturas en vivo, talleres y música. Todas las actividades serán de acceso libre y gratuito.

{{{htmlAmp}}}

La propuesta contará con representantes de San Luis, Córdoba, Tucumán, La Pampa, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre los invitados estarán Dolores Reyes, Sergio Raimondi, Inés Aráoz, Elena Anníbali, Ángeles Alemandi, Valeria Tentoni, Marie Gouiric, Luciana De Luca y Fabio Martínez, entre otros. Además, el músico Juan Tata Cedrón ofrecerá un homenaje a la canción criolla.

Feria de editoriales independientes y debates sobre la literatura argentina

Uno de los espacios centrales será la feria editorial, que reunirá a más de 30 sellos independientes para mostrar la producción literaria de distintas regiones del país. La programación girará alrededor de temas como el territorio, el lenguaje, la circulación de los libros, la escritura situada y la construcción de una literatura federal.

Festival Salvaje: dos días para celebrar la literatura federal con escritores, editoriales independientes y música en vivo.

El sábado 14, las actividades comenzarán a las 16 con una conversación entre Dolores Reyes, Sergio Raimondi y Roberto Chuit Roganovich, moderada por Valeria Tentoni. A las 17.30, Maité Lluch, Alejo Carbonell y Sebastián Vera Celiz debatirán sobre la posibilidad de pensar un ecosistema literario argentino más federal. La jornada cerrará con lecturas en vivo y, a las 20.30, la presentación musical de Juan Tata Cedrón.

El domingo 15, la programación continuará con una mesa sobre la memoria colectiva y la escritura, de la que participarán Marie Gouiric, María Belgrano y Patricio Torne, con Selva Almada como moderadora. También habrá una conversación entre Inés Aráoz y Elena Anníbali, y nuevas lecturas en vivo a cargo de Sergio Raimondi, Maité Lluch, Luciana De Luca y Fabio Martínez.

Dónde y cuándo es el Festival Salvaje

El Festival Salvaje se realizará el sábado 14 y el domingo 15 de noviembre en la Asociación Patriótica y Cultural Española, ubicada en Bernardo de Irigoyen 674, en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado la feria editorial funcionará de 14 a 21 y el domingo, de 14 a 20. Todas las actividades del festival serán gratuitas y abiertas al público.

Además, habrá dos talleres gratuitos con inscripción previa para quienes quieran participar de propuestas de escritura y acercamiento a la literatura. El sábado 14, de 10.30 a 12, se dictarán Nos pegamos los trozos con tus mieles, Bustriazo, coordinado por Ángeles Alemandi, en la residencia de artistas Australia (Australia 2757, Barracas), y Tortas de crema y vestido de colores, a cargo de Fabio Martínez, en la Biblioteca Parque de la Estación (Perón 3326, Balvanera). Para inscribirse hay que escribir a salvajefederal@gmail.com.

Festival Salvaje: dos días para celebrar la literatura federal con escritores, editoriales independientes y música en vivo.

El encuentro es impulsado por Salvaje Federal, una librería y plataforma dedicada a difundir literatura escrita y editada en distintas regiones de la Argentina. Creada en 2020, cuenta con un catálogo de más de 2.000 títulos de editoriales independientes y universitarias de todo el país.