Festival Borges: seis días de literatura, arte y música para celebrar al gran autor argentino

Buenos Aires y la literatura tienen un relación simbiótica que crece todos los años. Los acuerdos entre editoriales y librerías generan cada vez más espacios para reunirse a hablar de libros, debatir las temáticas que los rodean y conversar sobre los autores. Precisamente, la última semana de octubre prepara un festival que reúne todas estas cosas durante seis días: el Festival Borges.

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El Festival y Experiencia Borges se realizarán desde el lunes 26 de octubre hasta el sábado 31 de octubre, con acceso libre y gratuito, e inscripción previa en la web del festival. “Esta sexta edición coincide con los 40 años de la muerte de Borges, una fecha que invita a recordarlo con la misma vitalidad, curiosidad y vigencia que habitan en cada una de sus páginas: leyendo, debatiendo y celebrando una obra que sigue abriendo universos en cada nueva lectura”, aseguran las organizadoras del festival, la editora y gestora cultural Marisol Alonso y la autora Vivian Dragna.

Cómo será el Festival Borges y qué actividades tendrá

Como todos los años, el festival tiene una modalidad híbrida. Esta edición contará con seis charlas presenciales en el auditorio de la Alianza Francesa (Av. Córdoba 946, CABA), y cuatro charlas virtuales que se emitirán desde el canal de YouTube.

En tanto, Experiencia Borges propone una entrevista a Mauricio Kartún; una caminata de dos horas por lugares típicamente borgeanos en la ciudad de Buenos Aires; un show poético musical; un espectáculo de tango y una charla sobre una obra artística y tecnológica inspirada en La biblioteca de Babel y El libro de arena.

Algunos de los temas en los que pone el foco la sexta edición del festival son: el humor, el género fantástico, la amistad con Bioy, La Odisea, Irlanda, Joyce, Thomas Browne, el cine de Nolan, Ginebra y su tumba.

Las charlas virtuales tendrán como invitados internacionales a la novelista y ensayista neoyorquina Siri Hustvedt; la poeta, ensayista y dramaturga mexicana Carmen Boullosa; el autor mexicano y profesor de literatura y cultura latinoamericana en The Graduate Center de la City University of New York (CUNY) Oswaldo Zavala; y el profesor, poeta y ensayista español Vicente Cervera Salinas. También participarán el autor argentino y profesor de literatura inglesa en la Florida State University (EEUU) Pablo Maurette; y la investigadora y profesora Luciana Colombo.

En tanto, en las charlas presenciales participarán autoras y autores argentinos como: Sylvia Iparraguirre, Luisa Valenzuela, Juan Sasturain, Daniel Guebel, Juan Mattio, Ricardo Romero, Matilde Sánchez, Gabriela Saidón y Juan Guinot. También, la profesora de Literatura Inglesa Silvia Utges; la investigadora en literatura inglesa Mónica Cuello; el integrante del James Joyce Centre Argentina Guillermo Martinz; el investigador y creador de la cuenta memesborgeanos Alfredo de Jorge; el cineasta, guionista, escritor y docente argentino Ramiro San Honorio; el escritor y ensayista Juan Francisco Baroffio, y el especialista en Borges y director de Los conjurados (Suiza), Marcos Liyo.

Serán parte de la Experiencia Borges el prestigioso director, dramaturgo y escritor Mauricio Kartun, la compañía de poesía y música La funes; y el cantante Walter Romero con el acompañamiento en guitarra de Diego Kvitko y Emiliano Fernández Milky. Además, Juan Francisco Baroffio con su tradicional caminata por Buenos Aires; y el artista e ingeniero argentino-español Joaquín Fargas, que integra arte, ciencia y tecnología en El libro absoluto, un objeto inspirado en La biblioteca de Babel y El libro de arena.

El Festival Borges es un encuentro literario que celebra la figura del gran autor argentino y se interesa por la difusión de su obra y la promoción del hábito de la lectura, el intercambio cultural con otros países y la circulación de la literatura argentina. Experiencia Borges busca generar un puente entre la literatura y otras disciplinas artísticas para reconfigurar el modo de acercamiento a los libros. A través del cruce con diversos lenguajes creativos, invita a descubrir cómo la lectura atraviesa el proceso formativo de cada artista y se convierte en un territorio vivo de inspiración, pensamiento y creación continua.