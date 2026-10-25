Festival Bandera 2026: 20 mil personas, lluvia y una jornada atravesada por la música y la provocación.

Rosario volvió a convertirse en una gran fiesta de la música en vivo. Este sábado, el Festival Bandera convocó a más de 20 mil personas en el Parque Estación Central Córdoba, en una séptima edición que combinó rock, indie, pop y música urbana, y que tuvo como protagonistas tanto a las canciones como a los momentos que sucedieron entre el escenario y el público.

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Con más de 30 artistas y cuatro escenarios, el encuentro estrenó una nueva sede en la zona sur de la ciudad. Desde la tarde, el predio recibió a grupos de amigos, familias y fanáticos que llegaron para recorrer una programación que reunió a referentes históricos, artistas consolidados y nuevas voces de la escena nacional. La jornada comenzó con un clima que dio una tregua después de varios días de inestabilidad, pero, con el correr de las horas, la lluvia y el frío terminaron sumándose a la experiencia.

Dillom y la música como espacio de provocación

Uno de los momentos más comentados de la jornada llegó con Dillom, quien volvió a demostrar que su propuesta en vivo no se limita a la interpretación de sus canciones. Con una puesta que combina una estética provocadora y una actitud desafiante, el músico incorporó referencias a la situación económica y al clima político del país.

Durante su presentación, el artista lanzó comentarios vinculados a las dificultades para llegar a fin de mes, mientras desde el público se escucharon cánticos políticos, entre ellos el ya conocido "el que no salta, votó a Milei".

Del homenaje a Soda Stereo a una imagen que conectó con la memoria colectiva

La diversidad de la programación también encontró su expresión en Aterciopelados. La banda colombiana, encabezada por Andrea Echeverri y Héctor Buitrago, llevó al escenario su particular cruce de rock y sonidos latinoamericanos. Entre los momentos destacados estuvo su interpretación de "En la ciudad de la furia", el clásico de Soda Stereo que el grupo había versionado para su recordado MTV Unplugged de 1996.

Aterciopelados en el Festival Bandera.

El homenaje conectó con una parte fundamental de la historia del rock argentino y encontró su lugar dentro de una jornada atravesada por canciones de distintas épocas y procedencias.

Otro instante significativo se vivió durante el recital de Él Mató a un Policía Motorizado. Mientras sonaba "El tesoro", las pantallas mostraron la imagen de Lionel Messi llorando después de la derrota argentina en la final del Mundial de Qatar 2022.

Una grilla para saltar, bailar y descubrir

Más allá de esos episodios, el Festival Bandera sostuvo su identidad a partir de una programación que buscó reunir públicos diferentes en un mismo espacio. Zoe Gotusso aportó su sensibilidad pop; Marilina Bertoldi desplegó la potencia de su propuesta rockera; y Guasones llevó al predio su repertorio de canciones que ya forman parte del cancionero de la banda.

En paralelo, YSY A representó el pulso de la música urbana, mientras que Peces Raros y Javiera Mena sumaron electrónica y climas bailables. Bándalos Chinos y El Zar completaron parte del recorrido por el pop y el indie, en una jornada que permitió pasar de un universo sonoro a otro en cuestión de minutos.

También hubo espacio para Las Pastillas del Abuelo, que convocaron a un público dispuesto a cantar sus temas de principio a fin. La propuesta del festival volvió a apoyarse en esa convivencia entre artistas de distintas trayectorias, una fórmula que permite que el público llegue por un nombre puntual y termine descubriendo otros proyectos durante el recorrido.

La Vela Puerca cerró una jornada bajo la lluvia

Cuando la temperatura empezó a bajar, el clima terminó de cambiar. Las primeras gotas aparecieron mientras continuaban los recitales y, lejos de convertirse en un motivo inmediato para abandonar el predio, la lluvia se incorporó a la escena. Durante la presentación de El Zar, su cantante, Facundo Castaño Montoya, desafió al cielo desde el escenario con una frase que terminó funcionando como anticipo de lo que vendría: "Lluvia, no te tenemos miedo".

La Vela Puerca en el Festival Bandera.

La noche avanzó entre paraguas, camperas, banderas y canciones coreadas por un público que había pasado buena parte del día de un escenario a otro. Finalmente, La Vela Puerca quedó a cargo del cierre de una jornada que reunió a miles de personas alrededor de una programación diversa y atravesada por distintas formas de vivir la música.