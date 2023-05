Jeanmaire: "Mis novelas no hacen explícita la política sino que juegan con cuestiones políticas"

"La banda de los polacos" se publica al mismo tiempo que se reedita "Más liviano que el aire", la novela presentada en 2009 que tuvo una reedición en 2013 y también fue llevada al teatro en una adaptación de Gabriela Izcovich, protagonizada por Betiana Blum, y que ahora vuelve a las librerías para mostrar la potencia de un autor que trabaja con maestría la capacidad de la lengua como artificio político.

Una mujer de 93 años mantiene atrapado a un joven que intentó asaltarla en el baño de su casa, y será la voz de ella, una docente jubilada, la que lleve la narración de una historia inquietante que pone en evidencia la crueldad y la moral de una clase social que se piensa por encima de otras en la historia argentina.

-T: La novela sale al mismo tiempo que "Más liviano que el aire". Hay mucho en común entre ese joven Santi y los integrantes de esta banda de los polacos. ¿Reconocés puntos en común?

-F.J.: Sí, estuvo bueno que salieran juntos, forman parte de un grupo de varias novelas que tengo con un trasfondo político importante aunque no explícito. Me gusta la idea de que comparten cierto realismo pero supongo que a alguien que le gusta la novela realista no le gustaría mi novela. Creo que hay mucho de fantástico y de magia de la lengua en las novelas que escribo que no necesariamente respetan los contextos de habla, no hacen explícita la política sino que juegan con cuestiones políticas que para mí son muy importantes pero que me parece que en literatura se tienen que trabajar de una forma elíptica, juguetona. Son novelas muy serias pero en las que te podés reír bastante.

-T: En las dos hay centralidad de los jóvenes pero la perspectiva desde la que se los narra es desde la de otras generaciones.

-F.J.: Las dos trabajan un mismo tema que es qué hacen esos jóvenes en un mundo y un país como este. Aunque las novelas sean muy distintas en las formas y en lo que plantean trabajan un mismo problema que es cómo se insertan en el mundo estos chicos y cómo los tratan las nuevas generaciones y sobre todo las partes de la sociedad que están mucho mejor que ellos. También cómo es la visión de los otros grupos respecto de éstos. Intento escribir pequeñas obras que traten de profundizar un asunto y en este caso es el racismo, en el otro son las diferencias de clases. Son dos cosas que están ampliamente ligadas en la historia argentina. En este caso me gustó mucho que en este grupo, que sería de vanguardia, sean blancos porque en realidad siempre quienes reivindicaron a los líderes más oscuros tuvieron líderes blancos y esa es la historia argentina entones me gustó ese juego. Hay unos blancos que se dan cuenta de que algo no funciona bien con los oscuros. Dentro del juego gigantesco me gusta ese juego.

-T: En "Mas liviano que el aire", Delia es la voz de la señora antiperonista. En ésta hay referencias a la organización política pero no hay referencias partidarias puntuales. ¿Lo pensaste especialmente?

-F.J.. La señora gorila de clase alta venida a menos pero educada en esa concepción. Ahí está lo que era la maestra normal de primera mitad del siglo XX, mujeres que tenían absoluto poder sobre sus alumnos. Para la construcción de ese personaje pensé en esa maestra normal, de esa época de la Argentina, que no sólo podía pegarle a los alumnos sino meterse con el cuerpo del otro de una manera absoluta. En el caso de "La banda..." hay una decisión política en que son todos blancos y que es un grupo que pensé ligado a lo que fue la vanguardia de los 70, en su inmensa mayoría gente blanca que quería hacer el bien a gente más oscura pero no hay nada explicito porque no es mi intención hacer política explícita.

Con información de Télam