Las calles en la vida de Felipe Pigna

Cuenta el autor de "Calles" que nunca tuvo que investigar a quién homenajeaba la arteria en que vivía. Desde chico, vivió en calles y avenidas con nombres emblemáticos.

"Es muy curioso porque he vivido y trabajado en calles con mucha historia", afirma.

Luego enumera: Boulogne Sur Mer (el lugar donde murió José de San Martín), Reconquista (por la victoria patriota en las Invasiones Inglesas), Medrano (uno de los diputados del Congreso de Tucumán), Avenida Corrientes (por la provincia), Defensa (de nuevo las invasiones inglesas) y Perú (el país latinoamericano).

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Sobre la época en que vivía en Medrano 119, en el barrio de Almagro tiene una anécdota muy entrañable con Quino, el creador de Mafalda. "Vivíamos en el mismo edificio en Medrano y Bartolomé Mitre. Un día me lo crucé y forjamos una linda amistad. Lo curioso es que un día me pidió que lo acompañase a la juguetería que quedaba en la esquina, que se llamaba Cachavacha y ya no está más. Ahí compró un autito de juguete que le sirvió de modelo para dibujar el Citroen que usaba la familia de Mafalda en las historietas".

Con información de Télam