El cine de terror tiene exponentes cuyos mayores atractivos no se limitan a lo que sucede delante de cámara. Detrás de sus criaturas, transformaciones y escenas más perturbadoras también hay historias de rodajes extremos y desafíos técnicos. Ese es el caso de Evil Dead II, la película que Sam Raimi estrenó en 1987 con Bruce Campbell nuevamente en el papel de Ash Williams, y que regresará a los cines a partir del 10 de diciembre, con copias remasterizadas en 4K.

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De qué trata Evil Dead II

La historia comienza cuando Ash viaja junto a su novia a una cabaña aislada en medio del bosque para pasar un fin de semana. Lo que debía ser una escapada romántica se transforma en una pesadilla cuando ambos reproducen una cinta con fragmentos del Necronomicón, conocido como el Libro de los Muertos. La grabación despierta una fuerza demoníaca que posee a la joven y obliga al protagonista a enfrentarse a una noche aterradora, encerrado junto a quienes llegan posteriormente a la casa.

La producción volvió a reunir al equipo central de la primera película: Raimi en la dirección, Campbell como protagonista y coproductor, y Robert Tapert en la producción. Los tres, oriundos de Detroit, habían fundado Renaissance Pictures y financiado su primer largometraje, The Evil Dead (1981), después de presentar un cortometraje de terror de 30 minutos ante inversores locales. El éxito de aquella película en las salas y en el mercado de video hogareño impulsó la realización de esta continuación.

Un rodaje extremo que llevó al límite los efectos especiales

La filmación comenzó en mayo de 1986 en Wadesboro, Carolina del Norte. Las primeras semanas se desarrollaron en los mismos exteriores utilizados para rodar El color púrpura, aunque las condiciones de trabajo estuvieron lejos de ser sencillas. El equipo tuvo que soportar temperaturas superiores a los 38 grados y mantener vigilancia durante las noches debido a la presencia de serpientes de cascabel e insectos en la zona.

Para las escenas interiores, la producción encontró una solución particular: acondicionó una escuela secundaria que estaba en desuso. El gimnasio se convirtió en el estudio donde se recreó la cabaña de la primera película, mientras que las aulas fueron utilizadas para instalar las oficinas, el departamento de arte y el taller de animación cuadro por cuadro.

Afiche oficial de Evil Dead II, de Sam Raimi.

Pero los principales desafíos aparecieron a la hora de construir las criaturas y representar las diferentes formas de posesión demoníaca. De las 1.200 tomas que componen la película, 250 necesitaron efectos especiales de maquillaje. Para conseguir un resultado más complejo que el de la primera entrega, Sam Raimi trabajó durante seis meses junto al especialista Mark Shostrom, conocido también por su participación en Pesadilla en la calle Elm 2.

El objetivo era crear criaturas diferenciadas y adaptar las transformaciones demoníacas a cada uno de los personajes. Uno de los trabajos más exigentes fue el diseño de Henrietta, personaje interpretado por Ted Raimi, hermano del director. Para desarrollar las prótesis, el actor tuvo que someterse a tres días de toma de moldes de yeso de cuerpo entero. A partir de ese procedimiento se fabricaron piezas de fibra de vidrio y arcilla cuya colocación demandaba seis horas diarias de trabajo.

La animación también tuvo un papel fundamental en el resultado final. El especialista Tom Sullivan desarrolló un sistema de cables en miniatura para controlar las expresiones faciales de los personajes poseídos. Además, dedicó 14 horas de animación cuadro por cuadro a una de las secuencias más particulares de la película: aquella en la que el Necronomicón comienza a escribir por sí solo y levanta vuelo.

Fotograma de Bruce Campbell como Ash en Evil Dead II.

Bruce Campbell volvió a interpretar a Ash Williams, acompañado por Sarah Berry como Annie, Dan Hicks como Jake, Kassie Wesley como Bobby Joe y Denise Bixler como Linda. El reparto también contó con Ted Raimi en el papel de Henrietta poseída, Richard Domeier como Ed, John Peakes como el profesor Knowby y Lou Hancock como Henrietta.

La película obtuvo reconocimiento en el circuito del cine fantástico y de terror. En 1987 recibió nominaciones a los Premios Saturn en las categorías de Mejor Película de Terror, Mejores Efectos Especiales -para Vern Hyde, Doug Beswick y Tom Sullivan- y Mejor Maquillaje, para Mark Shostrom. También fue nominada a Mejor Película en la 20.ª edición del Festival Internacional de Cine de Cataluña, celebrado en Sitges en 1987.