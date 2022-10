Murió Michael Kopsa, actor de Dragon Ball Z y Los Expedientes X, a los 66 años

El actor canadiense que se lució como actor de cine, series y teatro venía dando una difícil batalla contra un tumor cerebral.

El actor Michael Kopsa, conocido por su papel en la serie Los Expedientes Secretos X y también por ser la voz en inglés de los personajes Yakon y Giran en el popular anime Dragon Ball Z, murió a los 66 años de edad. Un repaso por su trayectoria y su legado en el mundo del espectáculo.

El canadiense falleció el pasado 23 de octubre debido a unas complicaciones derivadas de un tumor cerebral, según informó su exmujer, Lucia Frangione, en su perfil de Twitter. "El gran Michael Kopsa, mi gran amigo y padre de mi hija Nora, falleció el 23 de octubre de 2022", reza el tuit.

"Era un increíble actor de teatro y cine, de voz, carpintero, músico y pintor. Y lo más importante, fue un padre cariñoso y muy entregado", declaró la exmujer del intérprete fallecido. La extensa filmografía de Kopsa como actor incluye pequeños papeles en títulos como las famosas series Los Expedientes Secretos X y Fringe, así como películas tan populares como Los 4 Fantásticos, Watchmen y El Amanecer del Planeta de los Simios.

Dentro su trabajo como actor de voz, Kopsa participó en producciones de animación como Dragon Ball Z, Mobile Suit Gundam, X-Men: Evolution, Action Man y Planet Hulk. En redes sociales decenas de usuarios se despidieron del actor, con alguna referencia o mención al increíble abanico de personajes que interpretó a lo largo de toda su carrera.

Murió Leslie Jordan, comediante reconocido por Will y Grace y American Horror Story

Leslie Jordan, actor conocido por sus participaciones en series como American Horror Story y Will and Grace, falleció en un accidente de tráfico. El intérprete tenía 67 años y sus seguidores se mostraron desolados y no tardaron en hacer llegar sus condolencias.

Según informó TMZ, Jordan estaba conduciendo en Hollywood en la mañana del 24 de octubre cuando se sospecha que sufrió algún tipo de emergencia médica y se estrelló contra un edificio. "El amor y la luz que compartió Leslie nunca se apagarán y los invitamos a compartir sus recuerdos durante este tiempo. En los próximos días ofreceremos un vistazo a un proyecto del que Leslie estaba muy orgulloso y deseaba compartir con el mundo", se puede leer en el perfil de Instagram del actor.

Nacido el 29 de abril de 1955 en Memphis, debutó en la pequeña pantalla en 1986 apareciendo en un capítulo de The Fall Guy. Consiguió roles habituales en ficciones como Dudas razonables, Bodies of Evidence o Al senador, ni caso, pero su gran oportunidad le llegó en 2001, cuando fichó por Will y Grace. Participó en 17 episodios de la producción como Beverley Leslie, papel que le valió un premio Emmy a mejor actor de comedia.

Ya en 2013 se unió al elenco de American Horror Story, serie creada por Ryan Murphy en la que apareció en 10 capítulos. Call Me Kat, The Cool Kids o Living the Dream son otras de las producciones televisivas en las que participó. En la gran pantalla, consiguió papeles en largometrajes como Contigo llegó el desastre; Héroe por accidente a las órdenes de Stephen Frears y con Dustin Hoffman; Viernes 13: El final. Jason se va al infierno; Criadas y señoras o Los Estados Unidos contra Billie Holiday. Tienes dos proyectos pendientes de estreno: Ron y Strangers in a Strange Land.